冷眼集／聽篩無SOP 各單位踢皮球

衛福部國健署廿年前開始推動免費學齡前聽力篩檢，由各縣市政府執行，但篩檢方法不一，有些陽春，有的無法有效檢測出微聽損。全台聽損兒的家長們從去年十月向公部門連署陳情，或透過立委質詢，卻有如狗吠火車，各單位互踢皮球，行政院應盡速建立全國統一聽力篩檢標準SOP及相關政策配套措施。

據調查，新生兒聽力損失發生率約千分之三至五，幼兒園或學齡階段兒童聽力篩檢異常率為百分之七至十的篩檢異常率，追蹤診斷發現，約百分之一學童聽力損失，說明學齡前聽力篩檢的重要性與迫切性。

國民黨籍立委林倩綺曾質詢衛福部長邱泰源、教育部長鄭英耀等人，要求跨部會協調，正視學齡前聽篩問題；時代力量主席王婉瑜也曾開記者會籲請政府重視，但迄今仍無下文，中央欠缺明確政策及相關經費。

「心中有人民，才是民主國家執政者當應當所為」，民進黨自詡重視民意，一名綠營地方首長曾說：「我們會趴在地上傾聽人民的鼻息」，但請問人民卑微弱小的聲音，政府聽到了嗎？

學齡前聽力篩檢政策不足與對兒童發展影響重大，世衛組織（WHO）強調聽力篩檢應採全國統一標準，政府應盡速統一制定全國性的學齡前聽篩標準，摒棄意識型態，中央與地方攜手合作，確保每位兒童都能在語言發展黃金期內接受應有的專業篩檢，勿讓悲劇一再發生。