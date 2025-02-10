新聞眼／電子書時代 我們仍然需要書展

今年台北國際書展的電子書閱讀器展位排了長長人龍，業者形容盛況「好像蘋果換機潮」。但也令人好奇，電子書時代，讀者還需要實體書展？今年書展參展人次比去年多兩萬人，業績普遍比去年多了二、三成，更重要的是愈來愈多年輕讀者進入書展，讓出版業者吃下定心丸。

平心而論，今年書展展位整體設計感不若以往，反映出版業去年景氣不佳。但還是有不少出版社願意花錢投資，如老牌出版社九歌以兼具美學與深度的「握筆與運鏡」概念，證明出版社並未只把書展當成賣書場所。

今年讀字公民書區大膽挑戰迷思，區內所有「兩年內新書」不打折。獨立出版聯盟理事長陳夏民表示，不打折不但未影響買氣，甚至創下新紀錄。他認為是一次絕佳的實驗，未來參展也會持續「新書不打折」模式。

不為折扣書而來、也不擔心電子書叫陣，那麼，新時代的讀者到底為了什麼逛書展？一位出版人觀察，今年的書展彷彿回到卅年前書展初創的模樣，許多出版社董事長、總編輯、總經理站上第一線，推書之外，也觀察與了解讀者的口味。數位時代進化到ＡＩ時代，但缺乏溫度的線上並無法看到讀者的真實面貌，書展成為出版社、作者和讀者可以面對面交流的珍貴空間。

今年書展邀到日本作家吉本芭娜娜來台，與蔡康永的座談會書迷擠爆會場。重量級國際作家一向是台北國際書展創造話題的重點，近年卻罕有大牌作家來台，加上兩岸交流中斷，書展的知名作家幾乎都靠國內撐場。文化部長李遠喊話「讓台北國際書展成為全世界出版社及作家的平台」，時報出版社董事長趙政岷認為，台北國際書展有機會成亞洲出版市場的第一大展，但政府必須加把勁打破各種限制，讓更多海外作家願意來台。