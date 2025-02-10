台北書展57萬人次 逼近疫前水準

台北國際書展昨閉幕，六天吸引五十七萬人次，比去年的五十五萬人次多了兩萬人，幾乎追上疫前二○一九年書展的五十八萬人次。文化幣抵用逾一千五百萬元，較去年成長兩成。文化部雖因預算遭砍取消周日這一天的門票全額抵用券，但五天總計發出六萬餘張，比去年成長了二成八。

「讓台北國際書展成為全世界出版社及作家的平台，是我們希望達成的理想」。文化部長李遠表示，他用自己的臉書發了十二篇書展相關文章，要證明「文化預算被砍了很多以後，我們的活動會辦得更好」，說完話鋒一轉「這不表示預算可以被砍」。

台北書展基金會董事長吳韻儀表示，門票抵用券和文化幣發揮極大功效，本屆書展年輕讀者眾多，周六人潮爆滿到讓世貿必須同時開啟三道鐵捲門換氣；連電子書閱讀器都出現長長的排隊人龍，很像蘋果換機潮。台北出版商業同業公會理事長趙政岷觀察，此次多家電子書閱讀器廠商參展，估算整體營業額一天可達千萬，代表台灣電子書市場逐漸成形。

明年國際書展的主題國為泰國。泰國出版與書商協會副會長杜安芃表示，泰國將會帶來文學、插畫等作品，甚至以數位的形式與大家見面，泰國創意文化局圖書指導委員會主席陳智偉，特別吟唱一段他為書展創作的詩文。

台北書展基金會執行長王秀銀宣布書展最佳展位設計獎。大寬文化得到「綠色永續獎」。中小型展位金、銀、銅獎分別為：啟明、九歌與台大出版中心。大型展位金、銀、銅獎分別為：讀字公民、文訊＋洪範＋爾雅聯合展位、博客來。