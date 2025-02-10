入冬最強寒流 連6天每天50人猝死

入冬最強寒流襲台，二月一日至八日國內已有四一五人非創傷OHCA（到院前心肺功能停止），且連續六天每天超過五十人猝死，嘉義大林慈濟醫院急診室主任李宜恭提醒，清晨溫度低，最易發生心肌梗塞或猝死，起床時務必注意保暖。

這波寒流，全台成了冰凍番薯，多個縣市低溫只有七到十度，消防署統計，OHCA，以一日六十三人最多、二日二十八人、三日五十二人、四日五十一人、五日六十一人、六日五十六人、七日五十人、八日五十四人，三日至八日每天超過五十人猝死。昨天在台中等地又傳出有人疑因天冷猝死。

李宜恭指出，清晨五、六時左右，氣溫最低，此時許多人因為膀胱脹滿，醒來如廁，如果突然掀開被窩，溫度變化大，血管恐劇烈收縮。此外，睡了一覺，血液的黏稠度稍高，在溫差刺激下，也會增加心血管疾病風險。

台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文表示，天氣變化劇烈，近日心肌梗塞、心衰竭惡化以及腦中風、主動脈剝離等心腦血管等急重症急診個案明顯增加，大部分係因高血壓所引起，天冷、血管收縮，血壓升高、心跳變快，增加血栓風險。

林謂文說，家中臥室如使用暖氣，要留意室內外溫差，許多猝死個案都是從溫暖的客廳、房間走到冰冷的浴室，突然倒地。

李宜恭也提醒，要注意室內低溫風險，即使上個廁所，也應加件外套。睡前在床邊準備外套、帽子，做好頭頸部及手腳末端等保暖。早晨醒來時，不要急著起床，先在床上窩個五分鐘，伸展四肢，再起床活動。起床後，先飲一杯溫熱開水，有助於血液循環，並降低血液黏稠度。只要做好保暖，就可以降低心腦血管疾病風險，並避免頭暈跌倒意外。

中央氣象署預報員張竣堯表示，今清晨持續受寒流影響仍有十度低溫，白天溫度回升，周二白天為一周最溫暖的時候，周二夜晚又變天，周三元宵節各地都有陣雨。