漫步培養靈感 走進花草山水

我的新年健康計畫，是培養規律行走的習慣。持之以恆的步行好處多多，不僅減脂塑身，還可以強化身體的循環，提升免疫、消化、神經、肌肉骨骼關節等系統的功能。

首要定期走路，能降低罹患高血壓、高膽固醇及糖尿病的風險，進而保護心血管。散步時，可以增加心率與血流量，從而提升體內免疫細胞的循環，血流量的增加則能促進消化道的蠕動。

尤其安步當車，可舒緩抑鬱和焦慮情緒，還可提升副交感神經功能，進入更放鬆狀態，腦中增加的血流量能產生更多的內啡肽，讓自己更專注。在陽光下信步而行，還能調整生理時鐘，改善失眠現象。

此外，規律走路能潤滑關節和強化支撐關節的肌肉，保護膝蓋和臀部，避免罹患退化性關節炎。根據國外研究顯示，每周緩步超過七小時者，比未達三小時者，降低罹患乳癌風險14%。

更重要的是，行走是我少數能勝任愉快的運動。換上布鞋，推著助步車，帶一壺開水，就能步出大門。如此一來，能調整無所事事賴在床上爬枕頭山耍廢；或是一邊吃零食，一邊窩在電腦前看影片打混；或者半躺在沙發上打遊戲等損害健康的壞習慣。

住在文山區享受地利之便，信步而行，動物園、河濱公園等都是散步的好地方。漫步更成為我培養靈感、自我對話與走進世界觀察花草山水的好時光。