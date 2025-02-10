春天養肝多吃芽菜 泡腳暢通經絡

剛進青蛇年，現正值24節氣立春，象徵春季伊始，易有流感、新冠、腸胃脹氣、胃食道逆流、便祕等疾病，中醫師李建志建議，在晚上用足浴包泡腳，按壓「風池穴」、「大椎穴」，必要時敷貼三九貼，緩解不適。

在飲食方面，中醫師吳明珠表示，立春是萬物開始復甦、發芽階段，在五行中，春天屬木，又是養肝的季節，建議多吃芽菜、豆芽、蒜苗、蔥、嫩薑，以及菠菜等綠色蔬菜，幫助養肝。

吳明珠指出，天氣逐漸回暖，民眾可上山賞花、散步，只要心情保持愉悅，就可疏肝理氣；至於影響肝臟的肝經，從足部的大腳趾與第二腳趾間開始上行，建議平時多多踮腳，雙手同時向上伸展，每小時做10次，促進身體延展及下肢血液循環。另建議晚間，以溫熱的水泡腳，促進血液循環，不過，糖尿病等慢性疾病、足部傷口患者則不宜泡腳。

李建志同樣推薦泡腳，先準備足浴包，內含乾薑、桂枝、紅骨蛇、伸筋草、艾草、川芎、大花咸豐草、赤芍等舒筋活血等中藥材，幫助暢通經絡，水量約3000cc，水深高於腳踝，水溫約37至42度，浸泡約10至15分鐘，出汗後稍作休息。

吳明珠建議，有鼻子過敏困擾的民眾平常多按摩兩側鼻翼的迎香穴，或是手部虎口的合谷穴，以及足部的大腳趾上方的太衝穴，每次30下，有空就可按，增強身體的免疫力。

「透過穴位按摩提升免疫力」李建志說，除了做好保暖，讓頭喉頸部不要接觸冷空氣，加上穴位按摩，可幫助免疫系統對抗疾病，進行穴位按摩時，每天至少1至2次，每次按5至10分鐘，在按壓時需有痠痛感，才能達到按壓的效果。

與免疫力有關的兩大穴位為風池穴、大椎穴，前者位於位於頭部枕骨下方，胸鎖乳突肌與斜方肌上端之間的凹陷處，按壓時大拇指由輕到重按壓約20至30次，搓揉讓皮膚產生熱感，促進頭頸部血液的循環，進而緩解頭頸部緊繃的肌肉，減少頭暈和偏頭痛等發生機率。

至於大椎穴，則位於頸部和背部相接之處，以手觸摸明顯骨頭隆起時，大椎穴就在下方凹陷處，平常多按揉，可促進循環，降低頸部的酸脹感。也可在穴位貼上活血化瘀的中藥材藥布，藥效滲透後，可改善頸椎僵硬。