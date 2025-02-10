健康名人堂／食、藥專業分工 守護國人健康

衛福部食藥署自前任署長莊聲宏屆齡退休後，新任署長苦無著落。社會各界對新任食藥署長應具備專業有不同聲音，身為藥師公會全聯會理事長，我認為藥政主管機關首長須具藥學背景，然我同為總統府國策顧問，對於台灣將食藥及化粧品共同管理的制度，近年來不斷有食安、藥安問題發生，現在應是政府參考國際先進作為做出改變的時刻。

食藥同署管理 缺乏效能

台灣的食品藥物管理署，當初是參考美國食品藥品監督管理局（FDA）管理模式，除字面上可見之食、藥外，尚包含醫療及放射器材、疫苗、血液及生物製劑、動物用藥、化粧品以及菸草，2016年起納入電子煙。

美國因聯邦制及大國思維，此種管制形式有其歷史背景，係為食品管理發展在先，再逐漸將藥品、醫療器材等各類議題納入管制範疇，台灣則是將食、藥、醫療器材及化粧品共同管理，形成大而無當缺乏效能的現行體制。

然而，與台灣面積或生活型態相近的先進醫藥國家，為因應各國食品及藥品的多樣性及有效管理的品質，多採食藥分開管理，如歐盟歐洲藥品管理局（EMA）、英國藥品及醫藥產品管理局（MHRA）及德國聯邦醫藥品與醫療器材研究所等，將食、藥分別管理，或部分將藥品與醫療器材共同管理，使專業專責較為細緻，更能夠發揮專業分工的效益。

我國近年食安問題及藥品供應鏈缺藥議題頻仍，如甫結束的春節假期，在全國都在慶團圓的重大節慶，卻爆發北市南港北雲餐廳疑似食物中毒事件，不啻為目前台灣將食藥及化粧品共同管理的制度的當頭棒喝。有多人就醫，經醫療院所通報，真相及發生原因仍待釐清，也更加凸顯因食、藥同署管理，導致無法精細專業分工的沉痾。

我國過往爆發食安問題時，食品及藥物管理署成為眾矢之的，各級官員疲於奔命及民眾恐慌，更付出沉痛社會成本，卻無法徹底解決食、藥安相關問題。

台灣應效法歐盟及其他先進醫藥國家的作法，將食品與藥品分別管理，如同台灣的半導體產業，於製造、設計和封裝等，分別由不同的廠商專業分工，打造出世界首屈一指的半導體產業，於食、藥管理亦應效法歐洲等先進國家，發揮專業分工之效。

多數先進國家 食藥分工

台灣是年輕的民主國家，憲政體制、國家組織及司法制度等皆歷經數次修改、再造，逐漸形塑成最適合台灣的模式。而今，台灣正是時候將食品、藥品管理制度進行變革，效法多數先進醫藥國家制度，將食品歸食品、藥品歸藥品分別管理，讓真正專業專司其職，以守護全體國人的食品及藥品安全，達到健康台灣的政策目標。

（作者黃金舜為總統府國策顧問暨藥師公會全聯會理事長）