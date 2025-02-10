健康主題館／過年後甩肉 10原則輕鬆享瘦

女性減重食譜、男性減重食譜 資料來源╱劉怡里 圖／聯合報提供 過年期間大吃大喝、少運動，年後許多人的體重直線飆升，據國健署統計，民眾過年後平均會長胖大約2公斤。

年後想要瘦下來並不難，營養師劉怡里提出10大減重原則及2套減重食譜，只要每天跟著做，就可以輕鬆控制體重瘦回來。

10大減重原則

1.進食順序：「水、菜、肉、澱粉」，先喝水或湯，依序吃菜和肉，最後可留一點菜和肉搭配澱粉食用。

2.蔬菜量不限：也可以先額外吃一碗燙青菜，宜選擇高纖蔬菜，增加膳食纖維代謝脂肪，有飽足感，避免飢餓進食吃太多。

3.澱粉類以全穀雜糧類為主：富含抗氧化的植化素及增加纖維、維生素B群，有利提升代謝、抗發炎。

4.避免鈣質流失：減肥期間避免鈣質流失，應攝取乳製品，若有嚴重乳糖不耐症的人，建議可將1杯牛奶換成2片起司片，或是選擇無乳糖的牛奶。

5.選擇高生物價好吸收的蛋白質：每餐都要有蛋白質食物，例如豆魚蛋肉類，使用少油的烹調方式，可以幫助提升肌肉量，促進新陳代謝。

6.減重期間油脂不能少：油可以增加飽足感，幫助脂溶性維生素吸收，選擇以植物性油脂為主，例如橄欖油、堅果油、酪梨油等。

7.選擇低GI水果：例如芭樂、柑橘類、小番茄、蓮霧、奇異果、蘋果等。偶爾想要打果汁，可以加入一碗蔬菜打成蔬果汁，不要去渣飲用。

8.食材多變化：不要每天吃一樣的食材，雞肉可以換成魚類，紅肉以瘦肉為主，例如牛腱、豬里肌肉等，也可以換成豆腐、豆干、毛豆等。

9.水分要足夠：喝水足夠有助脂肪代謝，幫助營養素能量消耗，每天需要喝水2000至3000毫升，也可以選擇無糖的花草茶。

10.減肥飢餓時：若睡覺時間晚，容易想吃消夜，可選擇滷味中的蔬菜類、烘焙南瓜子、無糖豆漿、茶葉蛋、涼拌毛豆等止飢。