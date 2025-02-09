大樂透連7摃！下期頭獎上看3.2億 威力彩飆10.8億明開獎

大樂透頭獎連7摃，累積2.8億元的頭獎獎金累入下期，台彩表示，2月10日開獎的大樂透預估銷售1.8~2.0億元，頭獎預估上看3.2億元。

本期大樂透開出的9個春節大紅包獎號從小到大依序為10、19、23、29、30、33、40、43和49，春節小紅包獎號為01。台彩表示，民眾所購買的大樂透只要對中當期9個春節大紅包獎號中的任6個，即對中100萬元的春節大紅包獎項；如對中當期任5個春節大紅包獎號及且對中春節小紅包獎號，則對中10萬元的春節小紅包獎項。

台彩指出，本期開獎結果，100萬元的春節大紅包獎項共開出12組，其中有11組為1注獨得100萬元獎金，1組由2注均分，每注各得50萬元，合計春節大紅包總中獎注數為13注；而10萬元的春節小紅包獎項本期共開出25組，其中20組為1注獨得10萬元獎金，其餘5組由2注均分，每注獎金5萬元，合計本期春節小紅包獎項的中獎注數為30注。

台彩表示，大樂透的春節加碼活動自1月24日起實施至2月12日元宵節，連續20天每天都開獎，除了例行獎項外，加碼期間總計將送出480組100萬元的春節大紅包和800組10萬元的春節小紅包獎項。

台彩表示，截至2月9日，100萬元春節大紅包獎項已送出368組，10萬元的春節小紅包獎項送出563組，春節大紅包、小紅包剩餘組數分別為112組和237組，明晚開獎的大樂透頭獎上看3.2億元，還會繼續加開9個春節大紅包獎號和1個春節小紅包獎號，而頭獎已經連摃29期的威力彩明天晚上也將開獎，頭獎預估上看10.8億元。