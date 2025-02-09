歷時近3年完成 「臺灣原住民文學選集」發表

由原民會補助的「臺灣原住民文學選集」，今天在台北國際書展正式發表，全套12冊，包含散文、詩歌、小說等，期待透過這部選集，讓更多人認識及欣賞原住民族文學的深度與廣度。

2025台北國際書展今天閉幕，為期6天的活動吸引57萬人次觀展，突破去年55萬人次的紀錄。

為推動原住民族文學發展，原住民族委員會補助中華民國台灣原住民族文化發展協會辦理「臺灣原住民文學選集出版計畫」，精選近130名原住民族作家的代表作品，編纂成全套12冊的「臺灣原住民文學選集」，歷時近3年完成，於今年台北國際書展正式發表。

原民會副主委鍾興華Calivat‧Gadu出席聯經出版社舉辦的新書發表會，他提到，原住民族文化的保存與發展是原民會長期關注的重要議題，透過文學傳揚原住民族文化是重要的途徑之一。

鍾興華指出，這次補助出版計畫，除了希望完整記錄原住民族文學的發展歷程，也期待透過這部選集，讓更多人認識、欣賞原住民族文學的深度與廣度，更是國內外讀者深入了解原住民族文學及台灣文學的重要參考。

原民會發布新聞稿表示，這部選集收錄53篇小說、132篇詩歌、127篇散文等，全面呈現原住民族文學的發展脈絡與創作成就。作品涵蓋不同世代與風格，從早期的經典之作到近20年來的新生代創作，展現原住民族文學在時代變遷下的多元風貌與生命力。

此外，原民會也持續推動族語文學創作及翻譯計畫，支持族人以族語及中文書寫，讓原住民族語言在書寫與閱讀中生生不息，透過文學的力量，延續與傳承原住民族的文化底蘊。