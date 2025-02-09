明晨低溫僅10度！下周二把握溫暖好天氣 元宵轉濕冷2地迎雨勢

寒流持續影響到明天清晨，仍會有10度低溫，而未來1周將接連受到2波東北季風影響，中央氣象署預報員張竣堯表示，周二環境轉乾，各地晴到多雲，為未來1周溫度最暖的1天，但夜晚開始變天，南部地區開始下雨，周三元宵節及周四受到鋒面及東北季風增強影響，各地都有陣雨，尤其中南部、台東地區需留意局部大雨。

張竣堯說，明（10日）迎風面的基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，大台北、恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；周二（11日）環境轉乾，各地晴到多雲，僅東半部有零星短暫雨，但周二夜間起開始變天，南部地區天氣轉為局部短暫雨的天氣型態。

周三（12日）元宵節封面接近、周四（13日）鋒面通過加上東北季風增強，周三起各地都有陣雨，尤其中南部、台東地區局部要留意較大雨勢，元宵節下雨，出門賞燈可能需撐傘較不應景。

周五（14日）東北季風減弱，但水氣仍偏多，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區有零星短暫雨；後續水氣仍偏多，周六（15日）北部、東半部有局部短暫雨，中部山區也有零星降雨，其他地區為多雲。

周日（16日）受到第2波東北季風增強影響，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲。

溫度部分，張竣堯指出，明天清晨仍受到寒流影響，中部以北、宜蘭地區低溫10至12度，其他地區低溫12至14度，局部空曠地區還會下降1至2度，最低溫10度左右。

明天白天溫度明顯回升，北部、宜花高溫約17至20度，中南部、台東20至22度，但環境轉乾，周一晚間至周二清晨受到輻射冷卻影響，普遍低溫約12至14度，局部空曠地區將出現10度低溫；周二白天是未來一周最溫度的一天，北部高溫約20至22度，中南部22至25度。

張竣堯表示，後續溫度變化不大，主要受到雲量偏多，水氣也較多、易下雨，加上2波東北季風增強影響，未來普遍低溫約14至19度，白天高溫因雲量多，約18至20度，因容易下雨，日夜溫差不會太大，就是整天處於濕涼的天氣型態，中南部周末還有放晴的機會，北部、東半部幾乎都有降雨的情況。