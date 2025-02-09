寒流來襲全台猝死案例增 醫曝最危險「1取暖方式」恐致命

寒流來襲，全國昨天獲報內科心肺功能停止（OCHA）者共計54人，累計2月1日至8日共415人。胸腔暨重症醫師黃軒表示，寒冷的初春，許多人喜歡喝上一杯酒來「暖身」，但這種行為其實暗藏危機，是「不暖反致命」的隱形殺手，醫學研究與專家警告，寒冷天氣，喝酒不僅無法真正保暖，還可能增加失溫與猝死的風險。

為什麼喝酒會讓人感覺「暖」？黃軒今天在臉書粉專指出，喝酒後，酒精會刺激血管擴張，讓更多血液流向皮膚表面，但這種「暖意」只是短暫的假象，實際上加速了體熱的散失，導致身體核心溫度下降，增加失溫風險，且酒精會影響下視丘，影響人體的溫度調節，使身體無法有效應對寒冷，並麻痺了對寒冷的感知，讓人忽略低溫的威脅，進一步減少防寒措施。

黃軒說，寒冷天氣下，喝酒不僅可能導致失溫，還會對心血管系統造成嚴重負擔，特別是患有慢性病或心血管疾病的人群，因酒精會刺激心跳加速、血壓升高，增加心肌梗塞或中風的風險，甚至醉酒後嘔吐可能導致呼吸道堵塞，進一步增加猝死的可能性。

民眾應採取正確的保暖方式。黃軒說，與其依賴喝酒「暖身」，應採取科學保暖方法，安全度過寒冷的天氣，包括穿著多層衣物：採用「洋蔥式穿搭法」，內層排汗，中層保暖，外層防風，應多吃熱食和辛辣食物，如薑湯或辣椒料理，增加熱量，幫助身體產熱。寒冷時，應使用暖氣設備，保持環境溫暖，最後是避免長時間戶外活動，降低猝死風險。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康