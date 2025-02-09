快訊

網紅八炯、閩南狼挺罷免李彥秀 藍青年丁瑀到場嗆聲爆口角

78歲川普超勇！6點起床忙到午夜 自曝醒來第一念頭是這事

寒流來襲全台猝死案例增 醫曝最危險「1取暖方式」恐致命

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
醫師黃軒表示，寒冷的初春，許多人喜歡喝上一杯酒來「暖身」，但這種行為其實暗藏危機，是「不暖反致命」的隱形殺手。新聞示意圖，非提及當事者。記者林伯東／攝影
醫師黃軒表示，寒冷的初春，許多人喜歡喝上一杯酒來「暖身」，但這種行為其實暗藏危機，是「不暖反致命」的隱形殺手。新聞示意圖，非提及當事者。記者林伯東／攝影

寒流來襲，全國昨天獲報內科心肺功能停止（OCHA）者共計54人，累計2月1日至8日共415人。胸腔暨重症醫師黃軒表示，寒冷的初春，許多人喜歡喝上一杯酒來「暖身」，但這種行為其實暗藏危機，是「不暖反致命」的隱形殺手，醫學研究與專家警告，寒冷天氣，喝酒不僅無法真正保暖，還可能增加失溫與猝死的風險。

為什麼喝酒會讓人感覺「暖」？黃軒今天在臉書粉專指出，喝酒後，酒精會刺激血管擴張，讓更多血液流向皮膚表面，但這種「暖意」只是短暫的假象，實際上加速了體熱的散失，導致身體核心溫度下降，增加失溫風險，且酒精會影響下視丘，影響人體的溫度調節，使身體無法有效應對寒冷，並麻痺了對寒冷的感知，讓人忽略低溫的威脅，進一步減少防寒措施。

黃軒說，寒冷天氣下，喝酒不僅可能導致失溫，還會對心血管系統造成嚴重負擔，特別是患有慢性病或心血管疾病的人群，因酒精會刺激心跳加速、血壓升高，增加心肌梗塞或中風的風險，甚至醉酒後嘔吐可能導致呼吸道堵塞，進一步增加猝死的可能性。

民眾應採取正確的保暖方式。黃軒說，與其依賴喝酒「暖身」，應採取科學保暖方法，安全度過寒冷的天氣，包括穿著多層衣物：採用「洋蔥式穿搭法」，內層排汗，中層保暖，外層防風，應多吃熱食和辛辣食物，如薑湯或辣椒料理，增加熱量，幫助身體產熱。寒冷時，應使用暖氣設備，保持環境溫暖，最後是避免長時間戶外活動，降低猝死風險。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

保暖 寒流 心肌梗塞 慢性病 醫師

延伸閱讀

寒流發威！全台昨共78人猝死 醫：「這時間」最易出事

48歲大S得流感驟逝！醫揭年輕族群重症致死率 7類人尤其當心

氣溫驟降如何避免猝死？醫提醒6生活習慣 牢記天寒起床5字口訣

看似健康實則是高風險族群 醫師揭「5類人」猝死機率高

相關新聞

獨／避免大S事件重演 「看醫生」APP可視訊看診、家人代領藥寄海外

大S（徐熙媛）2日因流感病逝日本，海外就醫問題引起民眾關切！急診醫師、台中市童綜合醫院醫療副院長吳肇鑫今天大力推薦該院與...

流感季迎巔峰！營養師推「4營養素」：提升保護力

流感季又一波爆發期，再次將病例數字推向顛峰，除了施打疫苗，日常保護也不可少！營養師黃韋堯在Instagram「品牌營養師生活_黃韋堯parker（博寈建）」發布影片，整理4項營養素推薦大家，一起來看看吧！

台大醫院新評審機制上路 院長吳明賢獲得醫界廣大回響

台大醫院院長吳明賢日前批評，健保資源錯置，讓年輕醫師犧牲善良才獲得應有報酬，有人認為他拿醫德勒索年輕醫師，引發各界討論。...

明晨低溫僅10度！元宵全台有雨賞燈難 尤其2地區需留意

寒流持續影響到明天清晨，仍會有10度低溫，而未來1周將接連受到2波東北季風影響，中央氣象署預報員張竣堯表示，周二環境轉乾...

寒流發威心肌梗塞患者增 醫揭「三大動作」不可以忘記

寒流來襲，全國昨天獲報內科心肺功能停止（OHCA）者，共有54人，2月1日至8日累積共415人。心臟內科醫師表示，低溫一...

寒流來襲全台猝死案例增 醫曝最危險「1取暖方式」恐致命

寒流來襲，全國昨天獲報內科心肺功能停止（OCHA）者共計54人，累計2月1日至8日共415人。胸腔暨重症醫師黃軒表示，寒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。