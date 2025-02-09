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台北國際書展6天吸57萬人 博客來初登場拿下展位設計獎
台北國際書展今日閉幕，6天寫下57萬人次的成績，比去年的55萬人次多了2萬人，幾乎追上疫情前2019年書展的水準(58萬人)。台北書展基金會董事長吳韻儀表示，門票抵用券和文化幣發揮莫大功效，甚至連電子書閱讀器收銀櫃台都出現長長的排隊人龍，「很像蘋果的換機潮」。文化部長李遠透露，6天書展共使用1500萬文化幣，南港的動漫展則是3天就用掉1500萬文化幣，「可以知道有多少年輕人已經開始會用文化幣，而且速度非常快。」
李遠表示，6天書展他總計來了7次，用自己的臉書發了12篇文章，要證明「文化預算被砍了很多以後，我們的活動會辦得更好」，但說完馬上話鋒一轉「這不表示說預算可以被砍」，是因為這種情況讓更多人來支持。
李遠表示，自己在臉書上發布總統的50本書單、行政院長的50本給小孩看的書單、以及行政院副院長鄭麗君的近百本書單。但他自己不敢開書單，「我朋友太多，我怕得罪別人。」而這些書單公布後，網路也跟風開各式各樣的書單，成為熱門的話題。
明年國際書展主題國為泰國。泰國出版與書商協會副會長杜安芃表示，泰國成為主題國，不只是對泰國文學與文化的肯定，也是兩國情誼的展現，泰國將會帶來現代數位說故事的方式。泰國創意文化局圖書指導委員會主席陳智偉，則現場朗誦他為台北國際書展所寫的詩文。
台北國際書展基金會執行長王秀銀宣布2025書展最佳展位設計獎。大寬文化得到「綠色永續獎」。中小型展位金銀銅獎分別為:啟明、九歌與台大出版中心。大型展位金銀銅獎分別為:讀字公民、文訊洪範與爾雅聯合展位、博客來。其中博客來成立30年來首次參加書展，便拿下展位設計獎。
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