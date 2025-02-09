快訊

網紅八炯、閩南狼挺罷免李彥秀 藍青年丁瑀到場嗆聲爆口角

78歲川普超勇！6點起床忙到午夜 自曝醒來第一念頭是這事

疫情期間私密日記成書 朱德庸圖文妙解人生未爆彈

中央社／ 台北9日電
漫畫家朱德庸（前右3）推出新作「一個人的人生未爆彈」，9日在台北國際書展主題廣場舉行新書分享會，與讀者合影。圖／中央社
漫畫家朱德庸（前右3）推出新作「一個人的人生未爆彈」，9日在台北國際書展主題廣場舉行新書分享會，與讀者合影。圖／中央社

沒有頭的男人、沒有臉的女人，漫畫家朱德庸以情緒取代筆下表情與五官，在新作「一個人的人生未爆彈」妙解人生轉角，昔日壓在抽屜的私密日記，他期望成為給當代人的鼓舞之書。

相較朱德庸過往犀利剖析社會現象的「澀女郎」、「醋溜族」等作品，「一個人的人生未爆彈」或是他近年在社群平台上所分享的圖文創作，展現出更多溫暖的療癒力量。朱德庸今天在台北國際書展分享，因為他知道現代人太需要鼓舞，尤其在不知自身情緒狀況下，因而擁有許多煩惱。

朱德庸以自身探索歷程為例，他說，他在意自己的每件作品每個環節，只因他認為出版是心智的手工業，要在親力親為中一點點修改，但現代社會要求快速，像車輛在疾駛中景色會呼嘯而過一樣，所有過程都逐漸消失，他也因此開始陷入懷疑，創作雖然對他很重要，但他更想確認自己來到世間的價值。

「人生的意義應該不是要功成名就、被人注意這樣的，人生對我的意義是要成為獨一無二的人。」朱德庸說，他因此在2017年、2018年左右，開始對許多事物產生困惑，當時工作其實非常順利，可他就是心裡突然沒了熱情，懷疑一切是否是心中所需，因而開始減少大眾曝光，也沒構思要再出版什麼作品。

沒多久，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情來了，朱德庸說，那時他心中異常平靜，認為終於是可以讓世界停擺的契機，因為世界早已進步得沒有方向，他也可以藉此好好梳理自己的思緒與感受，那些所思所想成為抽屜裡的私人圖文日記，也正是「一個人的人生未爆彈」現今收錄的圖文。

天下雜誌出版一部總編輯吳韻儀表示，在COVID-19疫情接近尾聲之際，因緣際會拜訪朱德庸工作室，也因而看見這些圖文，深深感受到蘊含在圖像中的力量，遂而展開合作，讓這些洞悉現代人情緒的圖文，能勾起讀者心中的情緒。

朱德庸說，這些圖文在創作當下是以日記的心情繪製，反而更能察覺自我對話，筆下男女多數沒有頭或是五官，「我回頭看這也是神秘的地方，想起因為我畫的是純粹的情緒。」如今成書後，讀者也能反射與自己的共通之處，希望能在倡導「理性」的社會價值中，體認到感知的一切原來都是情緒。

台北國際書展 朱德庸 漫畫家 疫情

延伸閱讀

00878這麼穩也降息了該煩惱？ 鐵蛋四點分析：一點都不擔心！

二手網站賣《別人的交換日記》？玩家讀殺人犯小學生們的日記揭真相

國際書展登場 國史館長陳儀深推薦蔣經國日記等5書單

逛IKEA別只去吃肉丸和霜淇淋！偷學展示間7招家居收納大法

相關新聞

明晨低溫僅10度！下周二把握溫暖好天氣 元宵轉濕冷2地迎雨勢

寒流持續影響到明天清晨，仍會有10度低溫，而未來1周將接連受到2波東北季風影響，中央氣象署預報員張竣堯表示，周二環境轉乾...

獨／避免大S事件重演 「看醫生」APP可視訊看診、家人代領藥寄海外

大S（徐熙媛）2日因流感病逝日本，海外就醫問題引起民眾關切！急診醫師、台中市童綜合醫院醫療副院長吳肇鑫今天大力推薦該院與...

流感季迎巔峰！營養師推「4營養素」：提升保護力

流感季又一波爆發期，再次將病例數字推向顛峰，除了施打疫苗，日常保護也不可少！營養師黃韋堯在Instagram「品牌營養師生活_黃韋堯parker（博寈建）」發布影片，整理4項營養素推薦大家，一起來看看吧！

台大醫院新評審機制上路 院長吳明賢獲得醫界廣大回響

台大醫院院長吳明賢日前批評，健保資源錯置，讓年輕醫師犧牲善良才獲得應有報酬，有人認為他拿醫德勒索年輕醫師，引發各界討論。...

寒流發威心肌梗塞患者增 醫揭「三大動作」不可以忘記

寒流來襲，全國昨天獲報內科心肺功能停止（OHCA）者，共有54人，2月1日至8日累積共415人。心臟內科醫師表示，低溫一...

寒流來襲全台猝死案例增 醫曝最危險「1取暖方式」恐致命

寒流來襲，全國昨天獲報內科心肺功能停止（OCHA）者共計54人，累計2月1日至8日共415人。胸腔暨重症醫師黃軒表示，寒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。