疫情期間私密日記成書 朱德庸圖文妙解人生未爆彈

沒有頭的男人、沒有臉的女人，漫畫家朱德庸以情緒取代筆下表情與五官，在新作「一個人的人生未爆彈」妙解人生轉角，昔日壓在抽屜的私密日記，他期望成為給當代人的鼓舞之書。

相較朱德庸過往犀利剖析社會現象的「澀女郎」、「醋溜族」等作品，「一個人的人生未爆彈」或是他近年在社群平台上所分享的圖文創作，展現出更多溫暖的療癒力量。朱德庸今天在台北國際書展分享，因為他知道現代人太需要鼓舞，尤其在不知自身情緒狀況下，因而擁有許多煩惱。

朱德庸以自身探索歷程為例，他說，他在意自己的每件作品每個環節，只因他認為出版是心智的手工業，要在親力親為中一點點修改，但現代社會要求快速，像車輛在疾駛中景色會呼嘯而過一樣，所有過程都逐漸消失，他也因此開始陷入懷疑，創作雖然對他很重要，但他更想確認自己來到世間的價值。

「人生的意義應該不是要功成名就、被人注意這樣的，人生對我的意義是要成為獨一無二的人。」朱德庸說，他因此在2017年、2018年左右，開始對許多事物產生困惑，當時工作其實非常順利，可他就是心裡突然沒了熱情，懷疑一切是否是心中所需，因而開始減少大眾曝光，也沒構思要再出版什麼作品。

沒多久，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情來了，朱德庸說，那時他心中異常平靜，認為終於是可以讓世界停擺的契機，因為世界早已進步得沒有方向，他也可以藉此好好梳理自己的思緒與感受，那些所思所想成為抽屜裡的私人圖文日記，也正是「一個人的人生未爆彈」現今收錄的圖文。

天下雜誌出版一部總編輯吳韻儀表示，在COVID-19疫情接近尾聲之際，因緣際會拜訪朱德庸工作室，也因而看見這些圖文，深深感受到蘊含在圖像中的力量，遂而展開合作，讓這些洞悉現代人情緒的圖文，能勾起讀者心中的情緒。

朱德庸說，這些圖文在創作當下是以日記的心情繪製，反而更能察覺自我對話，筆下男女多數沒有頭或是五官，「我回頭看這也是神秘的地方，想起因為我畫的是純粹的情緒。」如今成書後，讀者也能反射與自己的共通之處，希望能在倡導「理性」的社會價值中，體認到感知的一切原來都是情緒。