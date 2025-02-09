協和油轉氣碳排反提高3倍 環團批台電誤導社會大眾

環境部日前舉辦「第三期溫室氣體階段管制目標草案公聽會」，環保團體表示，2020年後協和只剩3、4號機組低度運轉發電， 台電卻以4部燃油機組火力全開情境，計算減少的碳排與空汙量，然而協和電廠2020至2023年溫室氣體平均年排放量211萬噸，改建發電量增為6倍多的大型燃氣火力電廠後，碳排預估增為3倍左右，痛批台電誤導社會大眾。

台灣蠻野心足生態協會暨守護外木山行動小組今天共同發布聲明稿指出，上周「第三期溫室氣體階段管制目標草案公聽會」，台電發布新聞稿回應稱，協和電廠自2020年後只剩3、4號機發電，且為降低對空氣品質的影響，長期降載減排，2024年僅發電約27億度，改建後可年發約180億度，環團將超過6倍差距的電量放在一起比較，有誤導之嫌。

台電指出，未來2部新燃氣機組的溫室氣體年排放量約623萬公噸，較過去4部燃油舊機組年排放量約1295萬公噸的碳排大幅減少，並以電力排放係數為全台電力排碳量所計算的總平均值，其中也包含零碳的再生能源，質疑出席記者會的基隆市議員陳冠羽「誤解電力排放係數的定義」。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，台電明知協和1、2號機早在2019年底除役，2020年後只剩3、4號機組發電，且受限空汙管制規範、設備老舊常需停機檢修、燃料成本高昂等因素，長期低度運轉，協和四接相關文宣卻一直以完全脫離現況的4部燃油機組火力全開情境，計算減少的碳排與空汙量，才是真正在誤導社會大眾。

蔡雅瀅指出，協和電廠近年發電量不高，2020至2023年溫室氣體平均年排放量211萬噸，改建發電量增為6倍多的大型燃氣火力電廠後，碳排預估增為623萬公噸，就算單位發電的碳排減少，總碳排量還是暴增為近3倍，顯將嚴重拖累國家減碳腳步。台電若真有心減碳，除應儘速將原訂去年12月除役的協和3、4號機組除役，並將資源轉投入深度節能、再生能源等真正的減碳方案。

基隆市議員陳冠羽回應，早就知道台電會說2030年溫室氣體排放強度是以全台電力排放強度的總平均值來計算，在初次環評審查時已經有環評委員提出協和燃氣機組為全新機組「理應可以有更低的承諾值」，故台電才把協和燃氣機組排放強度從0.376削減成0.365，但若環境部訂定2030年的總電力排碳總平均值為0.319，台電應先說明此刻「台電自有」電廠的總排碳係數為何，台電再生能源發電到底傾注多少心力？不能一味和民營電廠購買綠電，將減碳責任外包，忽視國營企業該負擔的減碳責任。