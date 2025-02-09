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眼淚是愛、是捨不得…曾寶儀談擁抱悲傷 哽咽鼓勵「不留遺憾」

中央社／ 台北9日電
2025台北國際書展9日在主題廣場舉行藝人曾寶儀「生命中最大的寶藏就是你自己」新書分享會，曾寶儀（後）出席分享創作心路歷程。圖／中央社
2025台北國際書展9日在主題廣場舉行藝人曾寶儀「生命中最大的寶藏就是你自己」新書分享會，曾寶儀（後）出席分享創作心路歷程。圖／中央社

主持人曾寶儀今天為新書現身台北國際書展分享創作點滴。提及如何練習與悲傷同在，她認為要允許情緒發生，悲傷通常是覺得無力挽回，她忍不住紅著眼眶鼓勵「不要留下遺憾」。

「生命中最大的寶藏就是你自己」一書記錄曾寶儀近年練習更靠近自己的體悟，看到自己身上的閃光點，明白自己就是最懂得愛自己的那個人。

許多人從曾寶儀的書中獲得力量，現在有民眾好奇當曾寶儀陷入低潮時會怎麼辦，她笑說：「我會回家吃飯。」這陣子她一直想做一個叫做「人生最後一餐」的節目，訪問各行各業在生命最後一餐，要吃什麼、與誰共享，她自己則最想回家吃飯、和家人講無聊的話，是她充電的能量來源。

曾寶儀自嘲是很愛強迫自己的人，連陷入低潮、生病時，都期待能從中學到什麼，「這其實是種病，請不要學習。」這陣子，她很常摸摸自己的頭，告訴自己「你做得很好。」她並強調最療癒自己的方式無須花錢，「你就是生命中最大的寶藏，別忘記傾聽自己的內心，別到生病才懂得去陪伴自己。」

如何練習與悲傷同在，是近期不少人必須面對的難題。「你要允許情緒發生。」曾寶儀坦言，大部分人會很抗拒負面情緒，認為不能哭、不能傷心、不該憤怒，但她認為要先允許這些情緒存在，便能明白「你只是擁有它，但你不等於它」。

曾寶儀自承是個愛哭的人，哭完後，她會觀察裡面還剩什麼，通常會有愛，有捨不得，還有很多遺憾，但這些全然無法彌補，過去的就過去了，「我們能做的就是為悲傷送上一點光，為你關心、正在悲傷的朋友送上光。」

曾寶儀說著說著也忍不住哽咽，數度強調「不要留下遺憾」，鼓勵大眾即時說愛，即便說不出愛，透過握握對方的手、給予擁抱、陪伴聊聊天，甚至只是發長輩圖都相當有效。

通常人悲傷時，是覺得無法做任何事、無力挽回，曾寶儀認為，「你不是無能為力，只要願意為他們送上愛和光，就會形成循環，這份光會擴大，影響自己，點燃彼此。」

台北國際書展 悲傷 曾寶儀

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