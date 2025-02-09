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寒流強襲！8天全台415人OHCA 醫：天冷「護心」2NG最易輕忽

中央社／ 台北9日電
寒流來襲，全台冷成凍番薯，全國昨天獲報內科心肺功能停止（OHCA）者共計有54人，累計2月1日至8日共415人。記者蘇健忠／攝影
寒流來襲，全台冷成凍番薯，全國昨天獲報內科心肺功能停止（OHCA）者共計有54人，累計2月1日至8日共415人。記者蘇健忠／攝影

寒流來襲，全台冷成凍番薯，全國昨天獲報內科心肺功能停止（OHCA）者共計有54人，累計2月1日至8日共415人。醫師提醒頭頸部沒保暖與忘記喝水，是民眾最易輕忽心血管風險地雷。

消防署今天公布最新全國內科（非創傷）OHCA人數統計，1至8日共累計為415人，分別為63人、28人、52人、51人、61人、56人、50人、54人，其中1日的63人為今年單日最高人數，但均無法判定為低溫影響所致。

新光醫院心臟內科主治醫師鍾伯欣今天告訴中央社記者，近期急診感受到急性心血管疾病、腦中風個案送醫人數明顯增加，這次天冷院內急診收案最年輕因心血管疾病倒下的病例年僅31歲，光是昨天值班就遇到2名非常嚴重的心肌梗塞個案，心臟衰竭合併心因性休克。

鍾伯欣表示，這2名個案分別為50多歲壯年與80多歲長輩，都是第1次因心血管疾病發作就醫，家族都沒有心血管疾病史，家屬遇到相關不適症狀，十分不知所措，2名個案至今仍在加護病房密切觀察，甚至其中1人裝著葉克膜與死神拔河。

據鍾伯欣的觀察，民眾天冷最易輕忽的「護心」技巧是保暖與喝水，其中保暖的原則是肚子以上到脖子與頭部，必須禦寒到站在戶外不會感覺到寒冷，才算落實保暖；飲水充足，必須是白開水，千萬不要因天氣冷沒流汗就不喝水，以免血液過於濃稠，或脫水心跳加速，增加心血管負荷。

三高問題不再只發生在長輩身上，開業診所醫師王德生分享曾遇過1名40多歲男子，健康檢查發現三酸甘油酯大超標，血液充滿脂質，原來是因為男子長期出入應酬場所，1天至少喝掉1瓶威士忌，加上作息不規律，導致健康亮紅燈，近期連日低溫，提醒民眾留意身體狀況。

針對三酸甘油酯過高的患者，在天冷的季節更應該注意，王德生建議，飲食需注意選擇優質油脂，少攝取精緻糖類與澱粉，避免重口味下酒菜如炸物或高脂肪補品。同時，增加蔬菜攝取可幫助腸胃蠕動及代謝，還要搭配規律運動與充足睡眠，才能真正改善健康狀況。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

OHCA 低溫 保暖 寒流 心血管疾病 醫師

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