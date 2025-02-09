推動立法像對抗病魔 邱議瑩：我們一定會好起來

民進黨立委邱議瑩推動「再生醫療法」10年有成，本身同樣歷經抗癌的辛苦過程，她今天表示，立法就像對抗病魔一樣，她心中總是想著「我們一定會好起來」。

邱議瑩今天現身台北國際書展會場，在黃沙龍舉行「生命的溫暖戰歌：從抗癌到立法的故事」講座，與抗癌人氣作家韓柏檉、免疫學博士林成龍對談，分享她從抗癌到立法、在逆境中堅持希望的勇氣。

邱議瑩現場提到她推動「再生醫療法」的漫長過程，深刻體認一個法案從無到有的過程，這就像對抗病魔一樣辛苦，但這10多年一路走來，總是抱持著「我們一定會好起來」的信念，告訴自己一定可以推動完成，把它做好，讓更多癌友能獲得不同的選擇。

林成龍分享，他親眼看到邱議瑩為了癌友的福利奔走，卻屢遭遇阻礙而氣到跺腳。林成龍說，邱議瑩擁有直球對決的正義感，勇敢面對病魔及立法所遇的種種困難；她因為對台灣的愛，一心推動法案讓廣大無助的癌友及他們的家人，因此能夠堅持長期抗戰；她永遠把公共利益放在個人利益之上，是癌症病友的媽祖婆。

韓柏檉抗癌17年，看到邱議瑩的抗癌及推動立法過程，讓他深刻感受到，除了醫療之外，罹癌的人如果沒有給自己勇氣、給別人希望，要長久走下去很不容易，像邱議瑩這樣發願要為罹癌者爭取更好的醫療方式，幫助大家延續生命，「這種精神讓她忘記病魔，進而打敗病魔，成為對抗癌細胞最大的武器」。