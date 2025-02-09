獨／避免大S事件重演 「看醫生」APP可視訊看診、家人代領藥寄海外

大S（徐熙媛）2日因流感病逝日本，海外就醫問題引起民眾關切！急診醫師、台中市童綜合醫院醫療副院長吳肇鑫今天大力推薦該院與LINE、中華電信合開作發的「看醫生」APP，提醒民眾下載。若出國在外，可以隨時連絡上該院急診室的醫師，除了能提供專業的診斷和處方，也等於隨時可以有位醫師在身旁，提供及時的專業意見。

吳肇鑫說，這個APP是依據修正後的「通訊診察治療辦法」設計，目前利用較多的是越南台商，他們人在海外，就醫不便，若有慢性病需要領藥也不便。但靠著上「看醫生」APP，可以在線上視訊就醫，醫師在其健康存摺上開了處方簽之後，家人可以代為領藥再寄往海外給患者。

除此，最重要的是，因為上「看醫生」APP，就可以與童醫院的急診室醫師視訊，醫師可以就患者當場的情況給出意見。例如有人在日本得了急病，醫師可以藉由視訊得知患者當時病情，即使無法馬上送藥前往，但可以判斷患者的病情，並建議該去大醫院就醫，或是返台就醫，有個可以諮詢的對象。

除了急病可以諮詢，要是在國外罹患癌症，若要在國外開刀，也可以讓兩地的醫師透過視訊會診。以罹患攝護腺癌為例，可以決定是在國外以傳統手術進行， 或是可以回國以達文西手術施作。

吳肇鑫說，這個APP去年7月1日上線，但目前僅幾百人加入，歡迎有更多人使用。目前，視訊看診都是自費，但若僅是諮詢，仍是純服務性質，並不收費。