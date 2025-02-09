快訊

謝銘洋確定出席國政會商 法界：勿再將司法當政爭工具

影／不放棄！高雄3婦遭分屍2人屍體未找到 警方開挖焚化爐畫面曝

獨／高雄殺人分屍案「仍找不到頭顱」 警不排除比照這3案開挖化糞池

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／避免大S事件重演 「看醫生」APP可視訊看診、家人代領藥寄海外

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
醫師看診開藥示意圖。圖／ingimage
醫師看診開藥示意圖。圖／ingimage

大S（徐熙媛）2日因流感病逝日本，海外就醫問題引起民眾關切！急診醫師、台中市童綜合醫院醫療副院長吳肇鑫今天大力推薦該院與LINE、中華電信合開作發的「看醫生」APP，提醒民眾下載。若出國在外，可以隨時連絡上該院急診室的醫師，除了能提供專業的診斷和處方，也等於隨時可以有位醫師在身旁，提供及時的專業意見。

吳肇鑫說，這個APP是依據修正後的「通訊診察治療辦法」設計，目前利用較多的是越南台商，他們人在海外，就醫不便，若有慢性病需要領藥也不便。但靠著上「看醫生」APP，可以在線上視訊就醫，醫師在其健康存摺上開了處方簽之後，家人可以代為領藥再寄往海外給患者。

除此，最重要的是，因為上「看醫生」APP，就可以與童醫院的急診室醫師視訊，醫師可以就患者當場的情況給出意見。例如有人在日本得了急病，醫師可以藉由視訊得知患者當時病情，即使無法馬上送藥前往，但可以判斷患者的病情，並建議該去大醫院就醫，或是返台就醫，有個可以諮詢的對象。

除了急病可以諮詢，要是在國外罹患癌症，若要在國外開刀，也可以讓兩地的醫師透過視訊會診。以罹患攝護腺癌為例，可以決定是在國外以傳統手術進行， 或是可以回國以達文西手術施作。

吳肇鑫說，這個APP去年7月1日上線，但目前僅幾百人加入，歡迎有更多人使用。目前，視訊看診都是自費，但若僅是諮詢，仍是純服務性質，並不收費。

吳肇鑫也提醒，出國應注意「旅遊平安險」完整嗎？建議要包括海外醫療專機服務，畢竟花小錢保大負擔，千萬不要因小失大。另也建議，慢性病不但要帶足「備用藥」，更要多準備幾天，因為可能有班機延誤等狀況。常復發的宿疾應找原醫師開自費備用藥，不然很容易想像在國外求助無門的窘境。至於加入「看醫生」APP，在國外不論是慢性病缺藥、一般疾病發作，或突發緊急傷病，「通訊遠距」都有如即時的天將神兵，能即時救援。

台中市童綜合醫院開發的「看醫生」APP，可以隨時連絡上醫師，除了能提供專業的診斷和處方，也等於隨時可以有位醫師在身旁提供及時的專業意見。圖／吳肇鑫提供
台中市童綜合醫院開發的「看醫生」APP，可以隨時連絡上醫師，除了能提供專業的診斷和處方，也等於隨時可以有位醫師在身旁提供及時的專業意見。圖／吳肇鑫提供
台中市童綜合醫院醫療副院長吳肇鑫今天大力推薦該院與LINE、中華電信合開作發的「看醫生」APP，提醒民眾下載。圖／吳肇鑫提供
台中市童綜合醫院醫療副院長吳肇鑫今天大力推薦該院與LINE、中華電信合開作發的「看醫生」APP，提醒民眾下載。圖／吳肇鑫提供

LINE 醫師

延伸閱讀

抖音被封她立刻東山再起！張蘭牽孫喊「這是汪家血脈」

Makiyo頭七直奔大S家悼念 曝小S目前狀態

大S才剛結束頭七！大陸導演嗆具俊曄「虛偽的人」

小S深夜PO文 網友見「蝴蝶髮夾」心疼她睹物思人

相關新聞

獨／避免大S事件重演 「看醫生」APP可視訊看診、家人代領藥寄海外

大S（徐熙媛）2日因流感病逝日本，海外就醫問題引起民眾關切！急診醫師、台中市童綜合醫院醫療副院長吳肇鑫今天大力推薦該院與...

流感季迎巔峰！營養師推「4營養素」：提升保護力

流感季又一波爆發期，再次將病例數字推向顛峰，除了施打疫苗，日常保護也不可少！營養師黃韋堯在Instagram「品牌營養師生活_黃韋堯parker（博寈建）」發布影片，整理4項營養素推薦大家，一起來看看吧！

台大醫院新評審機制上路 院長吳明賢獲得醫界廣大回響

台大醫院院長吳明賢日前批評，健保資源錯置，讓年輕醫師犧牲善良才獲得應有報酬，有人認為他拿醫德勒索年輕醫師，引發各界討論。...

立春已過天氣變化大 中醫師：養生三法多注意

今年蛇年，現正是第一個24節氣、立春，天氣仍十分寒冷，今天中部以北地區，低溫8至9度。中醫師吳明珠表示，春天天氣變化快速...

協和油轉氣碳排反提高3倍 環團批台電誤導社會大眾

環境部日前舉辦「第三期溫室氣體階段管制目標草案公聽會」，環保團體表示，2020年後協和只剩3、4號機組低度運轉發電， 台...

寒流來襲嗑火鍋 營養師：食材、湯底、沾醬「這樣吃」減負擔

寒流來襲，熱騰騰的火鍋成為外食族的暖胃美食。董氏基金會食品營養中心主任許惠玉提醒，大嗑火鍋前後，要留意食材、湯底、沾醬，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。