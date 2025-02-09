流感季迎巔峰！營養師推「4營養素」：提升保護力
流感季又一波爆發期，再次將病例數字推向顛峰，除了施打疫苗，日常保護也不可少！營養師黃韋堯在Instagram「品牌營養師生活_黃韋堯parker（博寈建）」發布影片，整理4項營養素推薦大家，一起來看看吧！
每年冬天變冷，流感就會盛行，「如何提升保護力」很重要，黃韋堯指出，補充這些營養素很重要：
一、益生菌
盡量選擇200億以上才足夠量，益生菌加上葡聚醣最能有效提升免疫效果。
二、薑黃
薑黃具有抗病毒、抗菌等效果，透用韓國專利技術將其奈米化、高吸收。
三、魚油
魚油富含的Omega-3脂肪酸有抗發炎、提升保護力的效果。
四、基礎營養素
維生素C抗氧化，平常比較少曬太陽更應該補充維生素D。
最後黃韋堯也提醒，流感季期間少去人多的場所，多洗手、充足的睡眠，維持適量的運動為佳。
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