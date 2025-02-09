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流感季迎巔峰！營養師推「4營養素」：提升保護力

聯合新聞網／ 綜合報導
流感季迎巔峰，營養師推4營養素預防。 示意圖／ingimage
流感季迎巔峰，營養師推4營養素預防。 示意圖／ingimage

流感季又一波爆發期，再次將病例數字推向顛峰，除了施打疫苗，日常保護也不可少！營養師黃韋堯在Instagram「品牌營養師生活_黃韋堯parker（博寈建）」發布影片，整理4項營養素推薦大家，一起來看看吧！

每年冬天變冷，流感就會盛行，「如何提升保護力」很重要，黃韋堯指出，補充這些營養素很重要：

一、益生菌

盡量選擇200億以上才足夠量，益生菌加上葡聚醣最能有效提升免疫效果。

二、薑黃

薑黃具有抗病毒、抗菌等效果，透用韓國專利技術將其奈米化、高吸收。

三、魚油

魚油富含的Omega-3脂肪酸有抗發炎、提升保護力的效果。

四、基礎營養素

維生素C抗氧化，平常比較少曬太陽更應該補充維生素D。

最後黃韋堯也提醒，流感季期間少去人多的場所，多洗手、充足的睡眠，維持適量的運動為佳。

流感 營養師

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