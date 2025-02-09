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海嘯資訊要點修正 波高0.3公尺以上就易沖倒人車

中央社／ 台北9日電
海嘯示意圖。圖／ingimage
海嘯示意圖。圖／ingimage

氣象署修正海嘯資訊發布要點，2月施行。氣象署提醒，0.3公尺以上，未達1公尺的海嘯波高就容易將人或轎車沖倒，若遇警報，沿海地區民眾應盡速往高處避難，警報解除後再返回。

交通部中央氣象署地震測報中心日前修正「海嘯資訊發布作業要點」，今年2月1日施行，規範地震引發海嘯時，發布海嘯資訊事宜。

根據要點，海嘯預估波高分為0至3級，分別為未達0.3公尺；0.3公尺以上，未達1公尺；1公尺以上，未達3公尺；3公尺以上。

氣象署在「報地震 - 中央氣象署」臉書說明，海嘯波高1級容易將人或轎車沖倒；2級能沖壞3公分厚木板；3公尺以上波高則可能導致淹沒。

海嘯資訊部分，有海嘯警報、海嘯警訊、海嘯消息及海嘯報告。

當有感地震報告內容為台灣近海發生地震規模7.0以上，震源深度淺於35公里地震發生；或是太平洋海嘯警報中心（PTWC）發布海嘯報文，並經氣象署評估台灣沿海海嘯預估波高分級達1級以上，且預估3小時內抵達。符合以上其中一種條件，就會發布最緊急的「海嘯警報」。

「海嘯警訊」是指評估台灣沿海海嘯預估波高分級達1級以上，且預估3小時至6小時內抵達。

「海嘯消息」則是經評估未達前述標準，但海嘯事件可能引起民眾關切。

此外，若非屬前述發布海嘯資訊情形，當觀測到台灣沿海發生波高0.5公尺以上海嘯，經查明事件來源後即發布「海嘯報告」。

氣象署說明，如果收到海嘯預警，先不要慌張，務必放下手邊的事情，馬上往高處避難，如往內陸的高地或三層樓以上的鋼筋混凝土建築物避難，越高越好，並儘量不要開車，以免捲入海嘯時在車內無法脫困。

氣象署指出，緊急時就地尋找堅固的建築物或屋頂，若時間允許，可打開所有門窗，讓海嘯大水可以從門窗流出，以減少海嘯對建築物的衝擊；如果來不及往高處或內陸跑，尋找附近高處固定物，或是穿著救生衣爬上大型漂浮物。

氣象署補充，海嘯不一定只有1波，第1波海嘯結束後，務必待在安全的地方，等收到「海嘯警報解除」或「海嘯警訊解除」後，再折返回家裡或是沿海地區。

地震 氣象署 海嘯

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