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合歡山局部路面恐結冰 翠峰至大禹嶺夜間封閉

中央社／ 南投9日電
寒流來襲，加上輻射冷卻效應影響，合歡山有局部路面結冰機率，台14甲線翠峰至大禹嶺路段將於今晚6時起預警封閉。圖／中央社
寒流來襲，加上輻射冷卻效應影響，合歡山有局部路面結冰機率，台14甲線翠峰至大禹嶺路段將於今晚6時起預警封閉。圖／中央社

寒流來襲，加上輻射冷卻效應影響，合歡山有局部路面結冰機率，台14甲線翠峰至大禹嶺路段將於今晚6時起預警封閉，明天上午7時視情況，再決定是否開放通行。

交通部公路局中區養護工程分局今天發布新聞稿指出，依據最新氣象情資研判，今天台14甲線合歡山3000公尺以上高山路段，夜間環境溫度維持在冰點上下，有局部路面、路肩結冰機率，路側局部殘冰、殘雪也不易消融。

中區分局表示，為維護用路安全，今晚6時起預警性封閉台14甲線18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺路段，並會依照實際天候狀況，可能提前啟動管制措施或擴大管制範圍至台8線；10日上午7時視天候及道路狀況，再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行。

另外，台8線中橫臨37便道增加開放下午5時30分通行時段，以協助農產蔬果運送，但僅供有公所造冊的蔬果農產運輸大貨車通行，只放行德基往谷關方向，無谷關往德基。

中區分局提醒，雪季期間山區路況難以掌握，如非必要，勿前往台8線、台14甲線，民眾應隨時關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案。

合歡山 寒流

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