台大醫院新評審機制上路 院長吳明賢獲得醫界廣大回響

台大醫院院長吳明賢日前批評，健保資源錯置，讓年輕醫師犧牲善良才獲得應有報酬，有人認為他拿醫德勒索年輕醫師，引發各界討論。吳明賢昨天接受本報專訪時說，自己不但無意苛責年輕人而是贊同他們，因台大是「胡椒鹽（服務、教學、研究）」醫院，要兼顧各面向發展，確實讓醫師壓力甚鉅，但「制度符合人性，能吸引人才，才能永續發展。」

為此，台大總院去年通過主治醫師評審辦法，今年開始實施。吳明賢說，過去主治醫師評審辦法，為2年1次，要升任主治醫師，必須兼顧服務績效、教學成果、研究論文發表，且研究論文必須是第一作者或通訊作者才行；但有些醫師善於開刀，不善寫論文，辦法修正後，擔任共同作者也納入研究績效，讓醫師適性發展，減輕負荷，盼留住人才。

該評審調整辦法一出，立即獲得醫界廣大回響，紛紛表達認同。林口長庚醫院兒童過敏氣喘風溼科主治醫師林思偕在臉書表示，「吳院長提到，減輕年輕主治醫師的學術壓力，我是贊同的」，並列出9點理由。包括「病人需要的是精湛醫術，而不只是發表論文」、「花在寫論文上的時間，會減少照顧病人的時間」、「年輕醫師已經面臨高工時與高壓力」、「醫院的聲譽應該建立在醫療品質，而非論文數量」等。

「學術研究不應凌駕於病患照護之上。」林思偕說，在醫療資源有限、人才流失嚴重的現況下，醫院應該給予年輕醫師彈性的發展空間，讓他們能夠根據自身專長選擇臨床、教學或研究，而非強制所有人都走相同的學術道路。 這才是病人之福，社稷之福。因為「醫學的真正價值不在於一個醫師發表了多少論文，而在於他救活了多少病人。」

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