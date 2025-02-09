元宵節燈籠電池用後別亂丟 9大場所方便回收

元宵節即將到來，提燈籠賞花燈是這個重要傳統節慶的一大享樂活動，但是燈籠沒電不亮時該如何處理？環境部資源循環署表示，沒電的燈籠不可直接丟棄到垃圾桶，因為電池裡面含有可循環再生材料，必須回收妥善利用，目前提供9大地點供民眾回收。

循環署表示，市面上手提燈籠大多是利用乾電池提供電力驅動，有些甚至可展現多彩的顏色及聲光效果，提供更佳的賞玩樂趣，假如電力尚未耗盡；可將電池裝配到其他低功率或合適的電器產品上使用，例如遙控器、玩具、時鐘、手電筒等，以妥善運用資源，也避免因放置過久造成電池液外漏，導致提燈或其他電子裝置受損，待電力耗盡後，再將廢乾電池進行回收。

循環署指出，針對電力已耗盡的廢乾電池，可送交清潔隊資源回收車、村里資源回收站，以及販售乾電池的連鎖超商、超市、量販店、連鎖藥妝店、無線通訊器材行、各電信門市及攝影器材行等販售點進行回收，目前已建立的回收管道相當多元。