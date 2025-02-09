請把垃圾帶下山！玉山塔塔加戶外垃圾桶3月起全撤了

玉山國家公園每年遊客破百萬人次，以塔塔加遊憩區人潮最密集，垃圾、廚餘衝擊生態，近年陸續撤除戶外垃圾桶，僅保留其遊客中心外2座防熊垃圾桶；但這2座垃圾桶也將退場，3月1日起全面撤除戶外垃圾桶，民眾務必將垃圾帶下山。

玉山國家公園每年迎來超過百萬人次遊客，其中位居海拔2610至2862公尺的塔塔加遊憩區，是新中橫公路最高點，與阿里山國家公園相連，不僅是休憩步道，也是攀登玉山的入口，每年遊客達70萬人次，人潮尤為密集，也衍生垃圾問題。

由於，玉山塔塔加地區戶外垃圾桶，常有遊客將遊憩產生的垃圾，未分類就隨便丟入垃圾桶，甚至任意棄置附近，導致垃圾餿水流出，造成周遭場域髒亂，更吸引黃喉貂、台灣獼猴等野生動物翻找食物，恐改變既有動物習性，衝擊生態環境，

玉山國家公園管理處表示，為減輕塔塔加地區環境負擔，避免因人類垃圾、廚餘，造成野生動物喪失原始生態習性及覓食能力，或過度靠近遊客密集處，增加路死風險等，近年加強推廣無痕山林，陸續撤除戶外垃圾桶，讓遊客將垃圾帶下山。

玉管處因此於2020年起著手陸續撤除塔塔加遊憩區戶外垃圾子車及回收桶，2023年起，僅剩塔塔加遊客中心外2座鐵製防熊垃圾桶，供收納一般垃圾，並作為環境教育、互動式宣導使用，但這2座防熊垃圾桶也將於2月底撤除退場。