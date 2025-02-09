天冷賴床必備 中醫：按摩2穴道活血通絡護心

冬天的早晨，天寒地凍，一起床就離開被窩對心臟可是很大的挑戰。中醫師建議，天冷起床前，按摩少府穴和湧泉穴活血通絡，每天花3分鐘，就能輕鬆在溫暖被窩中呵護心臟。

今天寒流持續影響，各地非常寒冷，台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀向媒體說明，冬天早晨急著離開暖和被窩，突然接觸寒冷環境，血管受冷收縮，血壓瞬間升高，增加心臟負擔，突然站起可能造成血液回流不足，導致頭暈，甚至昏厥。

林舜穀建議，民眾離開溫暖被窩前，每天花3分鐘按摩少府穴和湧泉穴，不僅可以活血通絡，促進全身循環，緩解寒冷帶來的血液阻滯，讓全身暖起來，保護心臟，穩定血壓、心率，減少寒冷對心血管負擔，避免晨間不適，還可提升能量，開始一天好狀態。

林舜穀表示，「少府穴」的位置在手掌面，小指與無名指根部之間的凹陷處，功效是通心絡，促進手部血液循環，舒緩心悸與胸悶，特別適合寒冷天氣保護心臟；「湧泉穴」則在足底前1/3處，在第2、3趾根延長線交界的凹陷處，可改善足部寒冷，促進血液回流，穩定心腎功能。

林舜穀表示，2穴位徒手按摩方法簡單，按揉少府穴，採取雙手握拳，用拇指按壓對側少府穴，順時針揉按30至50次，力度適中有酸脹感即可；按揉湧泉穴，則是用拇指按壓腳掌湧泉穴，順時針揉按，或用拳頭輕輕敲擊30至50次。離開被窩前先讓身體暖起來，降低溫差對心血管刺激。

除了按摩穴位，冷晨床上運動也非常重要，林舜穀提到，民眾可嘗試在床上花3至5分鐘伸展或抬手抬腳運動，讓心臟血管逐漸適應血流需求。抬手抬腳運動必須仰躺於床上，雙手放身體兩側，雙腳伸直，慢速開始，左手向頭頂舉起，同時右腿抬高至30至45度角，保持3秒緩緩放下。

左右各10組、每側各5次慢速運動後，保持動作協調性，逐漸加快節奏，左右交替進行，再持續10組，總時間約3至4分鐘。林舜穀提醒，動作過程配合呼吸，不要屏氣，若有頭暈或不適感，應立即停止，放慢動作；完成後，還是建議先坐起1分鐘再下床，避免頭暈。