許多市售紙吸管含PFAS 環團：源頭塑膠減量才是解方

為減少塑膠用品、塑膠微粒帶來的危害，減塑已是全球共識，但美國總統川普日前卻投下震撼彈，預計將簽署恢復使用塑膠吸管的行政命令。環團表示，許多市售紙吸管含有害的多氟和全氟烷基（PFAS），因限塑而改用其他成分只是轉移問題，自備環保杯、源頭生產減量才是解方。

我國2002年起開始推動限塑政策，2018年起陸續針對特定場所的塑膠購物袋、免洗餐具、飲料杯與塑膠吸管等4項進行管制，當時環保署還喊出2025年全面限用、2030年全面禁用政策目標。

對於川普擬恢復塑膠吸管的使用，有專家表示，大量市售紙吸管含有害的多氟和全氟烷基（PFAS），衛福部食藥署指出，PFAS具疏水性、疏油性、表面活性特性及化學穩定性，廣泛應用於工業及民生消費品中，例如紡織品、地毯、殺蟲劑、食品包裝上的防汙、防油及防水表面塗層等。

此外，PFAS屬於環境荷爾蒙，暴露過量的PFAS可能導致膽固醇及肝酵素升高、睪丸癌、腎癌發生機率增加、生育能力降低、免疫系統抑制以及甲狀腺疾病，嬰幼兒若暴露過量的PFAS會導致新生兒出生體重下降、早產、神經發育及生殖功能障礙。

綠色和平減塑專案主任莊筱庭表示，近期已經有越來越多的研究在人體裡面找到微塑膠，從血液、尿液、組織細胞到血液，近來更有在人腦內也檢測出微塑膠，若考慮我們可能付出的環境以及健康代價，塑膠其實並不方便。減少塑膠生產、少用塑膠才是對健康也對環境較好的選擇。

莊筱庭指出，多數紙吸管內部都還會有一層塑膠淋膜，曾有國外做過測試，就發現含有環境持久性汙染物質PFAS，累積在人體裡面會影響像是腎臟、肝臟的健康，如果情況允許，自備重複使用吸管或就口杯才是減少一次性廢棄物的根本辦法。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，如果紙吸管要防水就要有一層防水層，過去PFAS確實有使用的紀錄，政府禁止塑膠吸管改用其他材質時，配套上就應該確保無有害物質的疑慮，歐洲發生過廠商推出植物纖維餐盒取代塑膠免洗餐盒，結果有些卻含有PFAS，可能透過堆肥、廢紙回收等汙染農地和河川。

謝和霖指出，吸管屬於方便但非必要產品，民眾如果有需要，建議政策上可以比照塑膠袋用購買的，禁用塑膠改找另一個材質，其實只是把問題轉移而已，還是得要回到源頭課費或課稅來進行源頭減量才是好方法。

環境部表示，今年將討論我國2030年的減塑政策，是否改為花錢購買或是無吸管政策都會討論，但還是要配合國際潮流來進行。