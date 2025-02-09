流感、胃食道逆流易於春季發作 中醫師推6招助治未病

本月初迎來二十四節氣中的第一個節氣「立春」，也象徵春季伊始，容易有流感、新冠、腸胃脹氣、胃食道逆流、便秘等疾病。中醫師建議，可在晚上用含寒足浴包泡腳、並按壓「風池穴」、「大椎穴」，必要時敷貼三九貼，緩解不適。

《黃帝內經》提到，「春三月，此謂發陳。天地俱生，萬物以榮。」即認為春天來臨時，萬物俱發，整個自然界陽氣上升，萬物生長欣欣向榮。民權馬光中醫診所主治醫師李建志表示，此時氣溫不穩容易下雨、植物萌發新芽生長，人體接受外在自然界的能量，整個內分泌系統和生殖系統也隨之上升，再加上工作壓力和家庭的問題，容易發生各式各樣等症狀。

「春天需留意肺部與消化系統疾病。」李建志提到，春季的流行疾病，受到自然界的生發之氣，肺和脾的臟氣首當其衝。肺的臟氣與上呼吸道的氣體交換相關，容易引發流行性感冒及新冠（Covid-19）疫情，雖然新冠疫情大多為輕症，但病毒變種快速，對於有慢性疾病的長者及抵抗力較差的兒童依舊衝擊很大，而脾和消化系統有關，有可能發生腸胃脹氣、胃食道逆流、便秘等消化系統的疾病。

李建志表示，中醫和西醫最大的不同，在於中醫是疾病未發作時，就已開始治療，俗稱「治未病」正是中醫最大的優勢，可透過充足睡眠與運動、每晚足浴包泡腳，留意保暖措施並按壓穴位、敷貼三伏貼改善不適，因應與防範可能到來的流感和腸胃相關疾病。

1.生活作息穩定，不要過度勞累：應注意不要過量勞動，盡可能維持充足睡眠，時間為6小時以上、一周運動3次到4 次，每次為1個小時至1 個半小時，因為運動可促進新陳代謝，幫助身體的循環，提升免疫力。

另外，晚上時也可用足浴包泡腳，足浴包應含有乾薑、桂枝、紅骨蛇、伸筋草、艾草、川芎、大花咸豐草、赤芍等舒筋活血的中藥材，幫助暢通經絡，並以約3000cc水量，水深高於腳踝，水溫約37至42度，浸泡約10至15分鐘，出汗後稍作休息。

2.留意保暖，透過穴位按摩提升免疫力：當遇到寒流或氣溫降低時，代表風寒進入身體，身體必須產熱加以對抗，因此適當的保暖很重要，除了適時添加保暖衣物，也需保護喉頸部不要接觸冷空氣，再加上穴位的按摩，可幫助免疫系統對抗疾病，進行穴位按摩時，每天至少1至2次，每次按5至10分鐘，在按壓時需有痠痛感，才能達到按壓的效果。

．風池穴：位於頭部枕骨下方，胸鎖乳突肌與斜方肌上端之間的凹陷處，按壓時大拇指由輕到重按壓約20至30次，並加以搓揉讓皮膚有熱感，可促進頭頸部血液的循環，不僅能對抗寒冷的氣候，也可緩解頭頸部緊繃的肌肉，減少頭暈和偏頭痛的發生機率。

．大椎穴：在低頭時，脖子和背部相接的地方，有塊明顯骨頭隆起，大椎穴即於下方凹陷處，能促進循環，降低頸部的酸脹感，常用於感冒、流感和支氣管炎引發的咳嗽，按壓時以拇指揉按，也可在穴位上，貼上活血化瘀的中藥材藥布，使藥效滲透，改善頸椎僵硬。