快訊

獨／高雄3死分屍案「死亡筆記」還有第5人 恐怖筆記全曝光！

0050分割對投資人權益不會有什麼影響！達人：今年規模有望再創高

經典賽／曾豪駒背著降落傘飛起來？體能訓練新招有用意

聽新聞
0:00 / 0:00

立春已過天氣變化大 中醫師：養生三法多注意

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
中醫師吳明珠說，本周三元宵節，大家賞燈、吃湯圓，群聚機會不少，流感等病毒屬飛沫傳播，容易再有一波感染，建議養生三法「衣服穿暖」、「多吃蔬菜」、「多踮腳」應加注意。本報資料照片
中醫師吳明珠說，本周三元宵節，大家賞燈、吃湯圓，群聚機會不少，流感等病毒屬飛沫傳播，容易再有一波感染，建議養生三法「衣服穿暖」、「多吃蔬菜」、「多踮腳」應加注意。本報資料照片

今年蛇年，現正是第一個24節氣、立春，天氣仍十分寒冷，今天中部以北地區，低溫8至9度。中醫師吳明珠表示，春天天氣變化快速，翻臉比翻書快，「早晚溫差非常大」，罹患感冒流感的人很多，特別是本周三元宵節，大家賞燈、吃湯圓，群聚機會不少，流感等病毒屬飛沫傳播，容易再有一波感染，建議養生三法「衣服穿暖」、「多吃蔬菜」、「多踮腳」應加注意。

吳明珠說，最近天氣持續低溫，早晚溫差大，外出時，衣服一定要穿暖，建議採「洋蔥式」穿衣法，對內到外，發熱衣、長袖衣物、毛衣、外套、羽絨衣，與口罩、圍巾、手套缺一不可，怕冷的人，可以隨身攜帶暖暖包，避免身體寒冷、免疫力降低，遭到病毒感染。立春後，氣溫會逐漸回升，但上升速度慢，上下起伏劇烈，又不穩定，務必做好保暖

吳明珠指出，立春是萬物開始復甦、發芽的階段，在五行中，春天屬木，又是養肝的季節，每年二、三月時，食物方面可以多吃芽菜、豆芽、蒜苗、蔥、嫩薑，及波菜等綠色蔬菜，幫助養肝。

吳明珠指出，隨著天氣逐漸回暖，慢慢的進入櫻花季，民眾多上山賞花、散步，心情保持愉悅，有助疏肝理氣；至於影響肝臟的肝經，從足部的大腳趾與第二腳趾間開始上行，平時可能多做踮腳，雙手同時向上伸展，每小時做10次，促進身體延展及下肢血液循環，增強免疫力。

吳明珠指出，如果是年長者下肢比較沒有力氣，或是上班時不方便起身，做踮腳的動作時，可以坐在椅子上，先用腳趾的力量，把腳後跟踮起來，之後把腳放下，再用腳後跟的力量，把腳趾抬起來，如同蹺蹺板一上一下，同時雙手向上延展，也可以達到活動的效果。

另，鼻子過敏的人，可以多按摩兩側鼻翼的迎香穴，或是手部虎口的合谷穴、足部的大腳趾上方的太衝穴，每次30下，有空就可以按，增強身體的免疫力，也建議晚上洗澡時，可以用溫熱的水泡腳，促進血液循環。

吳明珠指出，周二為開學日，家長應多注意家中學童的睡眠、營養等，讓孩子早一點上床睡覺、多穿衣服保暖，如果家中有人感冒，就應該戴上口罩，避免交叉感染。

低溫 保暖 口罩 感冒 流感 立春

延伸閱讀

范瑋琪遭爆品德低下！裝傻想抹黑歷史：曾當伴唱帶女郎

為什麼幼兒園老師不會被孩子傳染感冒？托育員揭3大習慣保持健康

流感擠爆急診室 港醫院延長服務 增派人手、病床

反覆發燒、肌肉痠痛別再拖！網議十大流感症狀要小心

相關新聞

飄香近一甲子 淡水可口魚丸「工廠到期」將暫停營業

飄香近一甲子的新北市淡水可口魚丸，近期貼出公告因製作魚丸的工廠租約到期，2月23日起將暫時停業，不少饕客大呼可惜。不過店...

川普將恢復使用塑膠吸管 彭啓明：台灣不跟進、不動搖

全球塑膠公約第五輪談判（INC–5）去年底在釜山未如期定案，美國總統川普又傳出下周將簽署行政命令，恢復塑膠吸管的使用。環...

立春已過天氣變化大 中醫師：養生三法多注意

今年蛇年，現正是第一個24節氣、立春，天氣仍十分寒冷，今天中部以北地區，低溫8至9度。中醫師吳明珠表示，春天天氣變化快速...

寒流發威！全台昨共78人猝死 醫：「這時間」最易出事

入冬最強寒流來襲，中央氣象署持續發出低溫橙色燈號，多個縣市的溫度只有7至10度左右。濕冷空氣讓人受不了，全台昨（8）天多...

元宵節燈籠電池用後別亂丟 9大場所方便回收

元宵節即將到來，提燈籠賞花燈是這個重要傳統節慶的一大享樂活動，但是燈籠沒電不亮時該如何處理？環境部資源循環署表示，沒電的...

請把垃圾帶下山！玉山塔塔加戶外垃圾桶3月起全撤了

玉山國家公園每年遊客破百萬人次，以塔塔加遊憩區人潮最密集，垃圾、廚餘衝擊生態，近年陸續撤除戶外垃圾桶，僅保留其遊客中心外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。