立春已過天氣變化大 中醫師：養生三法多注意

今年蛇年，現正是第一個24節氣、立春，天氣仍十分寒冷，今天中部以北地區，低溫8至9度。中醫師吳明珠表示，春天天氣變化快速，翻臉比翻書快，「早晚溫差非常大」，罹患感冒、流感的人很多，特別是本周三元宵節，大家賞燈、吃湯圓，群聚機會不少，流感等病毒屬飛沫傳播，容易再有一波感染，建議養生三法「衣服穿暖」、「多吃蔬菜」、「多踮腳」應加注意。

吳明珠說，最近天氣持續低溫，早晚溫差大，外出時，衣服一定要穿暖，建議採「洋蔥式」穿衣法，對內到外，發熱衣、長袖衣物、毛衣、外套、羽絨衣，與口罩、圍巾、手套缺一不可，怕冷的人，可以隨身攜帶暖暖包，避免身體寒冷、免疫力降低，遭到病毒感染。立春後，氣溫會逐漸回升，但上升速度慢，上下起伏劇烈，又不穩定，務必做好保暖。

吳明珠指出，立春是萬物開始復甦、發芽的階段，在五行中，春天屬木，又是養肝的季節，每年二、三月時，食物方面可以多吃芽菜、豆芽、蒜苗、蔥、嫩薑，及波菜等綠色蔬菜，幫助養肝。

吳明珠指出，隨著天氣逐漸回暖，慢慢的進入櫻花季，民眾多上山賞花、散步，心情保持愉悅，有助疏肝理氣；至於影響肝臟的肝經，從足部的大腳趾與第二腳趾間開始上行，平時可能多做踮腳，雙手同時向上伸展，每小時做10次，促進身體延展及下肢血液循環，增強免疫力。

吳明珠指出，如果是年長者下肢比較沒有力氣，或是上班時不方便起身，做踮腳的動作時，可以坐在椅子上，先用腳趾的力量，把腳後跟踮起來，之後把腳放下，再用腳後跟的力量，把腳趾抬起來，如同蹺蹺板一上一下，同時雙手向上延展，也可以達到活動的效果。

另，鼻子過敏的人，可以多按摩兩側鼻翼的迎香穴，或是手部虎口的合谷穴、足部的大腳趾上方的太衝穴，每次30下，有空就可以按，增強身體的免疫力，也建議晚上洗澡時，可以用溫熱的水泡腳，促進血液循環。

吳明珠指出，周二為開學日，家長應多注意家中學童的睡眠、營養等，讓孩子早一點上床睡覺、多穿衣服保暖，如果家中有人感冒，就應該戴上口罩，避免交叉感染。