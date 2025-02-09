川普將恢復使用塑膠吸管 彭啓明：台灣不跟進、不動搖
全球塑膠公約第五輪談判（INC–5）去年底在釜山未如期定案，美國總統川普又傳出下周將簽署行政命令，恢復塑膠吸管的使用。環境部長彭啓明表示，一位總統直接管到吸管相當少見，但是台灣不會跟進，減塑政策也不會因此動搖。
全球塑膠公約INC-5去年會議雖未有結論，但對未來減塑有大致方向，包含在2040年前全面淘汰用於固定及支撐氣球的一次性塑膠棒、一次性塑膠吸管、一次性塑膠飲料攪拌棒、一次性塑膠餐器具、一次性塑膠棒柄棉花棒、一次性塑膠購物袋、含有故意添加塑膠微珠的沖洗型化妝品與個人護理產品、玩具與兒童產品以及食品接觸材料、可氧化降解塑膠產品、含塑膠材質的香菸過濾嘴等。
回顧我國限塑政策，2002年起開始推動，2018年起陸續針對特定場所的塑膠購物袋、免洗餐具、飲料杯與塑膠吸管等4項進行管制，當時環保署還喊出2025年全面限用、2030年全面禁用政策目標。環境部去年底則指出，預計今年上半年邀各團體共同調整和研擬2025至2035年的減塑政策及目標，確定將2030年全面禁用目標延後5年，減塑政策也會納入上述項目，比照進行。
然而川普日前宣布將簽署行政命令，回歸塑膠吸管的使用，認為紙吸管「根本沒用」，等同終止拜登政府推廣紙吸管的政策，讓全球塑膠吸管的減量期程增添不確定性。
「一個總統會直接管到吸管確實滿有趣的」，彭啓明表示，塑膠用品、塑膠微粒造成的生態浩劫非常大，雖然塑膠公約去年在釜山沒有結果，但限塑已是國際趨勢，塑膠公約更是國際共識，可能川普對這個議題還沒有很了解，川普簽署的行命令可能也和自己的生活經驗有關，但台灣一定會照著自己的減塑步調走，並不會跟進。
政策需要廣泛討論和執行與社會溝通，美國很多人很環保，也要觀察美國反應，2016-2020年美國退出巴黎協定，但是美國總碳排也在減少。
彭啓明表示，任何政策的執行都需要廣泛討論，也要和社會積極溝通，很多美國人很環保，也在積極推動減塑，2016到2020年美國退出巴黎協定，但美國總碳排也有在減少，因此還要看今年塑膠公約的結果，也要觀察美國恢復塑膠吸管使用後的塑膠用量是否有增加或減少。
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