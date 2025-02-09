元宵節全台下雨 氣象署：後續不排除還有寒流
中央氣象署預報員張峻堯上午指出，寒流持續影響到明天清晨，明晨各地仍有局部10度以下低溫機會。明天白天溫度回升，周一及周二意日夜溫差大。周二起到周四水氣偏多，周四起東北季風來得快去得快，但後續不排除還有寒流機會。他也說，未來一周下雪機率降低，但近日要注意高山路面結冰。
張峻堯指出，今天清晨感受比較冷，寒冷區域更廣泛，本島普遍低溫只有7-10度，離島約5度，明白天回升到約20度，周二可達20度以上。周一及周二轉乾，周二清晨仍可能受輻射冷卻影響，日夜溫差大，恐達10度。
溫度部分，張峻堯指出，周二晚上到周五，南方雲系及鋒面通過，之後東北季風增強影響，溫度起伏不太大，但雲量偏多，一整天也偏涼，白天高溫20度，夜晚清晨14-18度。周五、周六東北季風減弱，白天高溫明顯回升。
雨量方面，張峻堯說，今天及明天乾冷，多雲到晴，但周二晚上到周四，受南方雲系及鋒面通過，各地陰雨，中南部及台東有較大雨勢；周五水氣仍多，北、東偶雨，其他零星雨；周六東北風減弱，環境轉乾，北、東偶雨。
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