快訊

禮拜二才開學！大票家長搞錯「老師提醒才知道」 教部曝原因

史書華自揭家暴受害者 網揪聲明「3破綻」打臉：敢裝受虐兒？

黃金大爆噴實在「有夠離譜」！存股哥：優質資產隨時間推移越來越值錢

元宵節全台下雨 氣象署：後續不排除還有寒流

聯合報／ 記胡瑞玲／台北即時報導
這波寒流影響到明天清晨，明白天起氣溫逐漸回升。本報資料照片
這波寒流影響到明天清晨，明白天起氣溫逐漸回升。本報資料照片

中央氣象署預報員張峻堯上午指出，寒流持續影響到明天清晨，明晨各地仍有局部10度以下低溫機會。明天白天溫度回升，周一及周二意日夜溫差大。周二起到周四水氣偏多，周四起東北季風來得快去得快，但後續不排除還有寒流機會。他也說，未來一周下雪機率降低，但近日要注意高山路面結冰。

張峻堯指出，今天清晨感受比較冷，寒冷區域更廣泛，本島普遍低溫只有7-10度，離島約5度，明白天回升到約20度，周二可達20度以上。周一及周二轉乾，周二清晨仍可能受輻射冷卻影響，日夜溫差大，恐達10度。

溫度部分，張峻堯指出，周二晚上到周五，南方雲系及鋒面通過，之後東北季風增強影響，溫度起伏不太大，但雲量偏多，一整天也偏涼，白天高溫20度，夜晚清晨14-18度。周五、周六東北季風減弱，白天高溫明顯回升。

雨量方面，張峻堯說，今天及明天乾冷，多雲到晴，但周二晚上到周四，受南方雲系及鋒面通過，各地陰雨，中南部及台東有較大雨勢；周五水氣仍多，北、東偶雨，其他零星雨；周六東北風減弱，環境轉乾，北、東偶雨。

寒流影響到明天清晨。圖／中央氣象署提供
寒流影響到明天清晨。圖／中央氣象署提供
今天清晨最低溫為新北石碇只有6.4度。圖／中央氣象署提供
今天清晨最低溫為新北石碇只有6.4度。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

低溫 寒流 張峻 東北季風 氣象署

延伸閱讀

寒流發威！全台昨共78人猝死 醫：「這時間」最易出事

寒流襲台…連6天每天超過50人猝死！本月至今415人內科OHCA

石碇6.4度台北9.2度 吳德榮：寒流續影響 元宵節恐下雨

寒流來襲冷吱吱 澎湖現10.4度低溫

相關新聞

寒流發威！全台昨共78人猝死 醫：「這時間」最易出事

入冬最強寒流來襲，中央氣象署持續發出低溫橙色燈號，多個縣市的溫度只有7至10度左右。濕冷空氣讓人受不了，全台昨（8）天多...

元宵節全台下雨 氣象署：後續不排除還有寒流

中央氣象署預報員張峻堯上午指出，寒流持續影響到明天清晨，明晨各地仍有局部10度以下低溫機會。明天白天溫度回升，周一及周二...

武陵櫻花季期間嚴防假登山入園賞花 違規者將停權3年

武陵農場櫻花季即日起正式登場，雪霸國家公園管理處配合交通部公路局也於昨起到23日實施交通疏運管制措施，針對進入武陵地區的...

冷平流持續影響 吳聖宇：今天至明晨持續冷「低溫僅7度」

冷平流仍持續影響，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，台北站已超過32小時都在11度以下，...

推動內灣地方創生 台鐵將加開特色列車及推1日周遊券

台鐵公司內彎支線早年是為開發水泥、農林產及煤礦而興建，近年轉型為鐵路觀光支線，其中竹中站到內灣站間，仍保持非電氣化傳統鐵...

全台繼續凍番薯！21縣市低溫特報恐10度以下 冷到明天上午

全台繼續冷吱吱。中央氣象署上午10時45分針對全台21縣市發布低溫特報，今天上午到明天上午，恐有10度以下低溫。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。