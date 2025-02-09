寒流發威！全台昨共78人猝死 醫：「這時間」最易出事

入冬最強寒流來襲，中央氣象署持續發出低溫橙色燈號，多個縣市的溫度只有7至10度左右。濕冷空氣讓人受不了，全台昨（8）天多達78人疑因寒流猝死，嘉義大林慈濟醫院急診室主任李宜恭表示，清晨溫度超冷，是最容易發生心肌梗塞、猝死的時段，要預防天冷意外，保暖最重要。

李宜恭指出，清晨5、6點左右，差不多準備要醒來，一方面是想上廁所、一方面是受生理時鐘影響。而且剛睡醒時血壓波動最大，若突然從溫暖的被窩起身，易引發血管劇烈收縮，加上睡了一晚，體內的血液黏稠度稍高，遇溫差刺激恐增加心血管疾病風險。

李宜恭說，許多人都忽略了室內低溫危機，大部分被送來醫院急診的猝死個案，都是發生在室內。他建議，要注意室內溫度調節，避免室內外溫差過大，可適度使用電暖器。另外，早晨醒來時，一定要「慢慢起床」，先躺在床上休息5分鐘，稍微伸展四肢，再起床活動。

「要預防天冷意外，保暖尤為重要。」李宜恭提醒，千萬別因為在家中而放下警惕，許多猝死意外都是因室內溫差刺激。即使只是上個廁所，也要加件外套，避免身體突然接觸到冷空氣，造成血壓上升，否則一旦心臟負荷不住，就很容易在剛起床時猝死。

李宜恭建議，睡前可在床邊準備隔天起床要添加的衣物，特別是頭頸部及手腳末端的保暖。另外，也可用保溫杯放一杯溫開水，起床前先飲用，有助於血液循環，並降低血液黏稠度。

冬天早上起床三件事

1.慢慢起床：用「分段起床」的方式，先在床上待5分鐘，輕輕活動四肢幫助血液循環。

2.緩慢坐起：不要一下子就下床，先坐30秒，再緩慢下床，多一點時間「暖身」。

3.穿上保暖衣物：加件外套或披大圍巾，避免冷空氣直接刺激身體。