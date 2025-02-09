冷平流持續影響 吳聖宇：今天至明晨持續冷「低溫僅7度」

冷平流仍持續影響，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，台北站已超過32小時都在11度以下，最低溫紀錄在今清晨出現的9.2度，隨著溫度逐漸回升，冷平流強強度應該已過了巔峰，開始有減弱趨勢，但今天至明天清晨仍很冷，要等明天地面高壓中心明顯出海東移，溫度回升才較顯著；可觀察今晚間至明天清晨輻射冷卻作用是否出現，就算沒有，台南以北至宜蘭、花東縱谷仍很大機率出現7至9度低溫。

吳聖宇表示，台北站超過32小時都在11度以下，最低溫紀錄在今天清晨3時20分至4時20分之間出現的9.2度，但同時有降雨發生，相對溼度一下子拉到90％以上，到今天早上8時20分，相對濕度仍維持在93％，但溫度已逐漸回升到10度左右，在相對濕度持續接近飽和情況下，溫度呈現略為回升的走勢，冷平流強度應已過了巔峰，開始有減弱的趨勢，但減弱幅度沒有很明顯。

吳聖宇指出，今天白天一直到明（10日）清晨還是很冷，要等到明天地面高壓中心明顯出海東移，台灣附近風向轉東風之後，溫度回升才會比較顯著。

吳聖宇進一步表示，另一個比較意料之外的是，西半部的低雲並沒有散開。從雲圖上看，台灣中央的山區是露在雲頂之外，但在2000公尺及以下的區域仍有一層低雲，加上風勢很大，這也讓今天清晨的輻射冷卻作用沒有明顯發生。

台灣本島最低溫出現在新北石碇的6.4度，苗栗三灣大河則是6.6度，從溫度分布圖來看，平地10度以下的低溫，在西半部一直往南延伸到台南甚至高雄局部空曠地區，東半部也延伸到花東縱谷內，都是冷平流實際造成的低溫，影響範圍相當廣，但也因為沒有輻射冷卻作用，預估6度以下的低溫沒有出現。

吳聖宇表示，今（9日）各地雲量持續偏多，大台北、東半部有局部短暫陣雨，西半部深山區域也可能有零星飄雨，可能要等到回暖、風向轉變之後，低雲才有散開的機會。

吳聖宇說，雲量偏多的狀況下，今天白天的回溫可能沒有先前預期的幅度，晚間到明天清晨仍要留意輻射冷卻作用會不會出現，即使沒有，台南以北到宜蘭、花東縱谷內出現7至9度低溫的可能性仍大，要持續注意保暖。