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推動內灣地方創生 台鐵將加開特色列車及推1日周遊券

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵內灣支線近年從開發水泥、農林產及煤礦轉型為鐵路觀光支線，台鐵表示，未來將推出「套裝一日周遊券」、「加開特色列車」、及投入新式「支線觀光列車」等方式，以支持地方創生規畫。圖／台鐵提供
台鐵內灣支線近年從開發水泥、農林產及煤礦轉型為鐵路觀光支線，台鐵表示，未來將推出「套裝一日周遊券」、「加開特色列車」、及投入新式「支線觀光列車」等方式，以支持地方創生規畫。圖／台鐵提供

台鐵公司內彎支線早年是為開發水泥、農林產及煤礦而興建，近年轉型為鐵路觀光支線，其中竹中站到內灣站間，仍保持非電氣化傳統鐵路支線的營運形態，是國內少數沒有電車線的鐵路路線，台鐵表示，未來將推出「套裝一日周遊券」、「加開特色列車」、及投入新式「支線觀光列車」等方式，以支持地方創生規畫。

台鐵表示，公司化後戮力轉型，除打造觀光列車車隊，透過一列列的火車聯結路線及車站，推動鐵道觀光外，更結合地方特色，發揮創新、創意及創生思維，透過異業合作及設計，吸引人流形成商機，與地方共享共榮。而新竹內灣線也是公司今年推動地方創生的重點之一。

台鐵北區營業處昨召開內灣線地方創生現勘會議，台鐵公司董事長杜微、內灣形象商圈發展協會理事長彭春浮、親愛愛樂執行長熊其娟也出席會議，與大家交換意見，妥擬推動方針。

會後全員至新竹站古蹟站房、竹東音樂巷、竹東站前幾散竹東園區、竹東市場、內灣站轉車盤、及內灣商圈現勘。

杜微表示，為感謝地方大力支持台鐵地方創生的規畫，未來將推出「套裝一日周遊券」、「加開特色列車」、以及投入新式「支線觀光列車」等方式，積極推動創造多贏。

台鐵內灣支線近年從開發水泥、農林產及煤礦轉型為鐵路觀光支線，台鐵表示，未來將推出「套裝一日周遊券」、「加開特色列車」、及投入新式「支線觀光列車」等方式，以支持地方創生規畫。圖／台鐵提供
台鐵內灣支線近年從開發水泥、農林產及煤礦轉型為鐵路觀光支線，台鐵表示，未來將推出「套裝一日周遊券」、「加開特色列車」、及投入新式「支線觀光列車」等方式，以支持地方創生規畫。圖／台鐵提供
台鐵內灣支線近年從開發水泥、農林產及煤礦轉型為鐵路觀光支線，台鐵表示，未來將推出「套裝一日周遊券」、「加開特色列車」、及投入新式「支線觀光列車」等方式，以支持地方創生規畫。圖／台鐵提供
台鐵內灣支線近年從開發水泥、農林產及煤礦轉型為鐵路觀光支線，台鐵表示，未來將推出「套裝一日周遊券」、「加開特色列車」、及投入新式「支線觀光列車」等方式，以支持地方創生規畫。圖／台鐵提供
台鐵內灣支線近年從開發水泥、農林產及煤礦轉型為鐵路觀光支線，台鐵表示，未來將推出「套裝一日周遊券」、「加開特色列車」、及投入新式「支線觀光列車」等方式，以支持地方創生規畫。圖／台鐵提供
台鐵內灣支線近年從開發水泥、農林產及煤礦轉型為鐵路觀光支線，台鐵表示，未來將推出「套裝一日周遊券」、「加開特色列車」、及投入新式「支線觀光列車」等方式，以支持地方創生規畫。圖／台鐵提供
台鐵內灣支線近年從開發水泥、農林產及煤礦轉型為鐵路觀光支線，台鐵表示，未來將推出「套裝一日周遊券」、「加開特色列車」、及投入新式「支線觀光列車」等方式，以支持地方創生規畫。圖／台鐵提供
台鐵內灣支線近年從開發水泥、農林產及煤礦轉型為鐵路觀光支線，台鐵表示，未來將推出「套裝一日周遊券」、「加開特色列車」、及投入新式「支線觀光列車」等方式，以支持地方創生規畫。圖／台鐵提供
台鐵內灣支線近年從開發水泥、農林產及煤礦轉型為鐵路觀光支線，台鐵表示，未來將推出「套裝一日周遊券」、「加開特色列車」、及投入新式「支線觀光列車」等方式，以支持地方創生規畫。圖／台鐵提供
台鐵內灣支線近年從開發水泥、農林產及煤礦轉型為鐵路觀光支線，台鐵表示，未來將推出「套裝一日周遊券」、「加開特色列車」、及投入新式「支線觀光列車」等方式，以支持地方創生規畫。圖／台鐵提供
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