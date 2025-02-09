武陵櫻花季期間嚴防假登山入園賞花 違規者將停權3年

武陵農場櫻花季即日起正式登場，雪霸國家公園管理處配合交通部公路局也於昨起到23日實施交通疏運管制措施，針對進入武陵地區的登山隊伍執行車輛管制，請民眾遵守相關規範，切勿假借登山名義申請車輛通行證從事賞花行為，違規者將被停權3年。

雪管處表示，武陵農場櫻花季期間，單日往返隊伍不核發通行證，建議改搭大眾交通工具；多日行程隊伍可申請通行證，車輛需停放於指定停車場並依規定進出。

為保障登山隊伍的山屋及營地住宿權益，雪管處工作人員也將加強查核，杜絕假藉登山名義入園，但實際未入園登山而持原核發的車輛通行證進行入場賞花的行為；經查獲違規，將處以不予許可入園3年處分。

近年統計顯示，2023年櫻花季有24人被處以停權3年，去年則有28人，呼籲民眾遵守規範，以免影響未來登山活動。山友若無法按時入園，請於入園日5日前自行取消入園；臨時無法取消者，需於當日透過網站信箱提出申請，入園許可取消後，車輛通行證將作廢，不得使用。