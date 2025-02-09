全台繼續凍番薯！21縣市低溫特報恐10度以下 冷到明天上午
全台繼續冷吱吱。中央氣象署上午10時45分針對全台21縣市發布低溫特報，今天上午到明天上午，恐有10度以下低溫。
氣象署指出，今(9)日至明(10日)清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷。桃園以北及宜蘭局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。
橙色燈號(非常寒冷)：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。
黃色燈號(寒冷)：新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。影響時間：9日上午至10日上午。
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