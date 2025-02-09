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寒流襲台…連6天每天超過50人猝死！本月至今415人內科OHCA

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
全台因寒流影響，各地非常寒冷。本報資料照
全台因寒流影響，各地非常寒冷。本報資料照

寒流襲台！中央氣象署今天持續發布低溫特報，雲林以北、南投、宜蘭、花蓮、台東及金門有持續10度或6度以下氣溫。據消防署統計，全台3日至昨天（8日）非創傷OHCA（到院前心肺功能停止）共有324人，每天均超過50人，呼籲民眾注意保暖

據消防署統計，今年2月1日至8日止共有415人內科OHCA，其中1日63人最多、2日28人、3日52人、4日51人、5日61人、6日56人、7日50人、8日54人，已連續6天每天超過50人猝死。

消防署提醒民眾應加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全。民眾如出現一氧化碳中毒症狀，包括頭暈、想吐、四肢無力等症狀，應立即打開窗戶通風、關閉瓦斯、撥打119求助、救護人員抵達前，請將患者移到通風處，就能避免憾事發生。

OHCA 保暖 寒流 患者

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