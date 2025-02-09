影／太平山下冰霰白茫茫 彷如灑了「糖霜」遊客衝上山賞美景
這波寒流雨區位於台灣東北隅，太平山國家森林遊樂區從今天凌晨降下冰霰，加上昨天的殘雪，園區一片白茫茫，彷彿被灑上一層白糖霜。今天適逢假日，吸引湧入遊客賞景，凌晨還不到開園時間就有數十輛車排隊等候入園，迫不及待想要欣賞美麗的雪白世界。
太平山國家森林遊樂區昨天至今陸續下冰霰，遊客開心「下雪了」，同時也是這波寒流中，雨勢足夠下冰霰的2000公尺高山，滿足遊客賞雪的期盼，玩起堆雪人、打雪戰。
太平山莊人員今天3點30分進行道路巡護，至宜專1線18K，路面無結冰情形，園區4點正常開園，等候入園車輛約40台。統計截至8時，已經有1096人入園，356輛車，請想要上山欣賞美景的遊客留意太平山官網公告資訊，並做好保暖措施。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言