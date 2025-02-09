影／太平山下冰霰白茫茫 彷如灑了「糖霜」遊客衝上山賞美景

這波寒流雨區位於台灣東北隅，太平山國家森林遊樂區從今天凌晨降下冰霰，加上昨天的殘雪，園區一片白茫茫，彷彿被灑上一層白糖霜。今天適逢假日，吸引湧入遊客賞景，凌晨還不到開園時間就有數十輛車排隊等候入園，迫不及待想要欣賞美麗的雪白世界。

太平山國家森林遊樂區昨天至今陸續下冰霰，遊客開心「下雪了」，同時也是這波寒流中，雨勢足夠下冰霰的2000公尺高山，滿足遊客賞雪的期盼，玩起堆雪人、打雪戰。