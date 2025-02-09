快訊

NBA／雙星缺席無礙！里夫斯狂轟45分創新高 湖人13戰11勝

大S才剛結束頭七！大陸導演嗆具俊曄「虛偽的人」

經典賽／徐翔聖將會合中華隊 日媒提及12強擊敗日本

聽新聞
0:00 / 0:00

台江國家公園推星空饗宴 賞鳥觀星來台南

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台江國家公園管理處將在2月22日舉辦「黃昏賞黑琵、夜間觀星空」活動，2月10日起報名。圖為曾文溪口濕地夜空的火鳥星雲。圖／台江處提供
台江國家公園管理處將在2月22日舉辦「黃昏賞黑琵、夜間觀星空」活動，2月10日起報名。圖為曾文溪口濕地夜空的火鳥星雲。圖／台江處提供

此時正是台江國家公園最精彩的候鳥季節，除了黑面琵鷺，還有上百種鳥類，並可見到上千群鳥飛翔的壯觀景緻。此處也是觀星好去處，台江處就推出「黃昏賞黑琵、夜間觀星空」活動，2月10日起報名，名額有限請把握機會。

台江國家公園管理處表示，台江的天空美麗而充滿變化，多變的雲彩及夕陽美景總讓旅人流連忘返，到了夜晚，園區內一望無際的魚塭、鹽田與濕地景觀，搖身變成了觀察星象良好場域，民眾可以在此擁抱大地，感受徜徉在星空下，親近大自然的美好。

為此，2月22日將在七股曾文溪口重要濕地旁黑面琵鷺賞鳥亭，規畫「黃昏賞黑琵、夜間觀星空」活動，此活動與南瀛天文館合作，由專業人員帶領民眾一起認識候鳥生態、觀賞初春的夜空、探索天文的奧秘，提供兼具知性與感性的自然體驗機會，傳達對環境友善的自然保育理念。

活動將在22日(周六)下午17時至20時舉辦，費用每人150元，共有36個名額，活動採網路報名 （https://action.tjnp.gov.tw/），於2月10日上午10時開放報名至2月17日下午5時，額滿為止。也歡迎到「台江國家公園facebook粉絲團」按讚及追蹤，掌握最新活動訊息，相關問題請洽解說教育科06-2842600轉1503高先生。

台南市「七股將軍鹽灘地濕地復育聯盟」共6個夥伴團體，今年1月4日在七股、將軍的鹽田濕地進行「台灣新年數鳥嘉年華」冬季鳥類調查活動，共記錄到90種鳥類，數量超過2萬5千隻，其中全球瀕危的遷徙候鳥諾氏鷸已是第9年回到將軍鹽田，另有小濱鷸、小黑背鷗、斑尾鷸、紅腹濱鷸、大濱鷸、黑嘴鷗與黑面琵鷺等珍稀遷徙水鳥。

台江 濕地 黑面琵鷺

延伸閱讀

台江園區日賞黑琵、夜觀星空 10日開放報名限額搶

台南1月2536隻黑面琵鷺度冬 棲地保育成果斐然

世界濕地日到戶外賞候鳥 挖子尾自然保留區有亮點

低碳走春 宜蘭傳藝中心、台江國家公園綠建築都上榜

相關新聞

寒流襲台…連6天每天超過50人猝死！本月至今415人內科OHCA

寒流襲台！中央氣象署今天持續發布低溫特報，雲林以北、南投、宜蘭、花蓮、台東及金門有持續10度或6度以下氣溫。據消防署統計...

獨／香港直航2個月…難救花蓮 720名港客對上萬房間杯水車薪

「香花線」香港—花蓮直航將滿2個月，縣府統計從香港入境花蓮的旅客破萬，不過就算一周4班滿載720名「港客」，對於花蓮旅宿...

影／太平山下冰霰白茫茫 彷如灑了「糖霜」遊客衝上山賞美景

這波寒流雨區位於台灣東北隅，太平山國家森林遊樂區從今天凌晨降下冰霰，加上昨天的殘雪，園區一片白茫茫，彷彿被灑上一層白糖霜...

武陵農場櫻花季第二天管制日 宜蘭思源埡口路段未結冰無降雪

今天是武陵農場櫻花季第二天管制日，目前宜蘭端上山的思源埡口路段未結冰，無降雪，道路維持正常通行。

台江國家公園推星空饗宴 賞鳥觀星來台南

此時正是台江國家公園最精彩的候鳥季節，除了黑面琵鷺，還有上百種鳥類，並可見到上千群鳥飛翔的壯觀景緻。此處也是觀星好去處，...

香港人最愛花蓮人情味與好治安 唯一苦惱：交通不方便

花蓮有許多自然景觀，是吸引香港客的一大要素，常有爸媽帶著孩子觀光，或是年輕背包客獨自旅遊，而台灣的人情味、良好治安也讓旅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。