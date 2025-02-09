聽新聞
0:00 / 0:00
台江國家公園推星空饗宴 賞鳥觀星來台南
此時正是台江國家公園最精彩的候鳥季節，除了黑面琵鷺，還有上百種鳥類，並可見到上千群鳥飛翔的壯觀景緻。此處也是觀星好去處，台江處就推出「黃昏賞黑琵、夜間觀星空」活動，2月10日起報名，名額有限請把握機會。
台江國家公園管理處表示，台江的天空美麗而充滿變化，多變的雲彩及夕陽美景總讓旅人流連忘返，到了夜晚，園區內一望無際的魚塭、鹽田與濕地景觀，搖身變成了觀察星象良好場域，民眾可以在此擁抱大地，感受徜徉在星空下，親近大自然的美好。
為此，2月22日將在七股曾文溪口重要濕地旁黑面琵鷺賞鳥亭，規畫「黃昏賞黑琵、夜間觀星空」活動，此活動與南瀛天文館合作，由專業人員帶領民眾一起認識候鳥生態、觀賞初春的夜空、探索天文的奧秘，提供兼具知性與感性的自然體驗機會，傳達對環境友善的自然保育理念。
活動將在22日(周六)下午17時至20時舉辦，費用每人150元，共有36個名額，活動採網路報名 （https://action.tjnp.gov.tw/），於2月10日上午10時開放報名至2月17日下午5時，額滿為止。也歡迎到「台江國家公園facebook粉絲團」按讚及追蹤，掌握最新活動訊息，相關問題請洽解說教育科06-2842600轉1503高先生。
台南市「七股將軍鹽灘地濕地復育聯盟」共6個夥伴團體，今年1月4日在七股、將軍的鹽田濕地進行「台灣新年數鳥嘉年華」冬季鳥類調查活動，共記錄到90種鳥類，數量超過2萬5千隻，其中全球瀕危的遷徙候鳥諾氏鷸已是第9年回到將軍鹽田，另有小濱鷸、小黑背鷗、斑尾鷸、紅腹濱鷸、大濱鷸、黑嘴鷗與黑面琵鷺等珍稀遷徙水鳥。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言