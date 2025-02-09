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香港人最愛花蓮人情味與好治安 唯一苦惱：交通不方便

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮有許多自然景觀，是吸引香港客的一大要素，但景點之間公共運輸不發達，讓港客苦惱交通不方便。圖／花蓮縣政府提供
花蓮有許多自然景觀，是吸引香港客的一大要素，但景點之間公共運輸不發達，讓港客苦惱交通不方便。圖／花蓮縣政府提供

花蓮有許多自然景觀，是吸引香港客的一大要素，常有爸媽帶著孩子觀光，或是年輕背包客獨自旅遊，而台灣的人情味、良好治安也讓旅客非常放心。不過花蓮的交通不像大都市這麼方便，公車班次沒有那麼多，港客只能選擇包車方式觀光。

根據旅宿業者的觀察，港客訪花以家庭為主，也有發現40歲以下的青年獨自旅行，依照不同節日，客群也不一樣，像之前耶誕節親子團比較多，周末就是20幾歲年輕人住在青年旅館。由於台灣治安安全，服務業親切待客，加上直航方便，港客願意到花蓮旅遊。

花蓮縣民宿協會理事長林徐則鈾指出，港客喜愛花蓮山海與縱谷風景，最喜歡去大農大富平地森林園區，在樹林間騎單車享受芬多精，且民宿待客之道親切，也很有人情味，還有「花蓮的物價對於港客來說很便宜」，都是港客想要再來的主因。

林徐則鈾說，目前花蓮有推出一日遊小旅行，報名費180元左右而已，就能參加旅行團到各景點觀光，此遊程是交通部觀光署補助，委託旅行社辦理，許多遊客都覺得經濟實惠。

不過，花蓮幅員遼闊，各景點之間的交通運輸不發達。花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，公車班次不足，港客只能透過包車方式旅遊，對於獨旅的人來說不方便，公共運輸要再加強。林徐則鈾也說，聽聞港客抱怨，有些公車候車亭沒有遮風擋雨的地方，只能撐傘等車，如此更讓遊客不想搭公車。

公車 景點 花蓮

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