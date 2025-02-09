武陵農場櫻花季第二天管制日 宜蘭思源埡口路段未結冰無降雪

今天是武陵農場櫻花季第二天管制日，目前宜蘭端上山的思源埡口路段未結冰，無降雪，道路維持正常通行。

武陵農場表示，今天山上天氣晴朗，氣溫回暖，山間鳥鳴聲漸盛，春天的氣息更加明顯。隨著氣溫回升，櫻花花苞有機會打破休眠，迎接盛開時刻；依昨天公告，2月8日和9日將依農場總管制人數6000 人，適時放行入園。

因寒流來襲，目前武陵農場開花仍以山櫻花、河津櫻和梅花為主，主力部隊紅粉佳人和昭和櫻目前含苞待放，天氣回暖後會立即綻放。

被譽為「櫻花博物館」的武陵農場，是國內著名的賞櫻勝地，每年櫻花季節都吸引賞花遊客慕名而來，武陵農場共栽種2萬多株櫻花樹，品種近20種，其中紅粉佳人約占7成，是農場主要的櫻花品種，國內僅有武陵農場大量種植；墨染櫻、普賢象櫻、松月櫻等特殊品種及特殊花色鬱金櫻，黃綠色的花朵是鬱金櫻的特色。