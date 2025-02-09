再冷一天明白天起明顯回溫 天氣風險：周三變天下雨

這波寒流全台成凍番薯，天氣風險公司天氣分析師廖于霆今指出，今天再冷一天，明周一白天起氣溫明顯回升。

廖于霆指出，受寒流影響，台灣今日還是感受寒冷，中部以北低溫8-9度，南部與東南部低溫10-12度，白天高溫中部以北14-16度，南部與東南部18-20度。各地上半天都是多雲天氣為主，但基隆北海岸與東北角有短暫陣雨。下半天水氣將稍微減少，各地陽光可望露臉。

廖于霆指出，今晚到明晨受到雲量變少，輻射冷卻效應影響，還有一波低溫，中部以北空曠低區仍有8-11度低溫，南部東北部低溫11-13度。到了明天白天，台灣附近風場轉偏東風，配合陽光露臉，白天高溫明顯回升，各地都可以回升到20度上下。

預測周一周二都是較為晴暖的天氣型態，廖于霆說，但到了周三將會變天。因為有波南方水氣北移，南部地區率先轉為多雲短暫雨天氣，接著東北季風增強，北部東部也會轉為陰陣雨。各地高溫也會降到16-18度，低溫則在14-16度左右。這種陰雨轉冷天氣持續到周四，周五台灣附近風場又為偏東風，各地降雨趨緩，天氣穩定，氣溫回升。

過去一個月歷經了三波寒流，廖于霆指出，未來台灣天氣型態逐漸轉變為春季型，也就是天氣系統變動快，兩、三天就經歷一個下雨降溫的循環，氣溫起伏也比較大。