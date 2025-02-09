今晨全台普遍10度以下 鄭明典：最冷時間點應該過了
今晨全台普遍10度以下，中央氣象局前局長鄭明典在臉書po圖指出，全台都冷。不過，最冷的時間點應該過了。
中央氣象署上午針對全台21縣市發布低溫特報，氣象署指出，今(9)日至明(10日)清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷。今日雲林以北、南投、宜蘭、花蓮、台東及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率；連江地區有持續6度左右氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。
氣象署指出，明天周一清晨仍受寒流影響，各地天氣寒冷，白天起寒流減弱，氣溫明顯回升，日夜溫差大；基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大台北地區及恆春半島亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
氣溫部分，明天北部及東北部8到21度，中部9到21度，南部11到22度，花東13到20度；澎湖12到17度，金門8到16度，馬祖7到11度。
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