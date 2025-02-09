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全台凍番薯！21縣市低溫特報 多地最冷6度以下冷到晚上

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
昨起受寒流影響，各地非常寒冷。本報資料照
昨起受寒流影響，各地非常寒冷。本報資料照

全台都很凍！中央氣象署上午針對全台21縣市發布低溫特報，氣象署指出，今(9)日至明(10日)清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷。今日雲林以北、南投、宜蘭、花蓮、台東及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率；連江地區有持續6度左右氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。

橙色燈號(非常寒冷)：新北市、台北市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率；基隆市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、花蓮縣、台東縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。

黃色燈號(寒冷)：嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有10度以下氣溫發生的機率。影響時間：9日上午至9日晚上。

氣象署提醒，加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

低溫 寒流 氣溫 氣象署

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