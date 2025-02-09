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石碇6.4度台北9.2度 吳德榮：寒流續影響 元宵節恐下雨

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
昨天起到周一清晨受寒流影響，各地天氣非常寒冷。本報資料照
昨天起到周一清晨受寒流影響，各地天氣非常寒冷。本報資料照

寒流發威！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨寒流籠罩，本島各縣市平地最低氣溫皆在10度以下；截至上午6時13分依序為：新北(石碇區)6.4度，苗栗(三灣鄉)6.6度，南投(名間鄉)7.5度，桃園(楊梅區)、雲林(古坑鄉)、宜蘭(羅東鎮) 7.7度。台北測站9.2度為入冬以來3波寒流中，僅排名第2低，若稱其為「入冬最強」就不正確了。

吳德榮指出，今日至明晨寒流影響，大台北雨後多雲、新竹以南晴朗穩定，東半部偶有局部少量降雨的機率；北台灣寒冷，其他地區早晚很冷，本島平地的最低氣溫仍可降至5度左右。今各地區氣溫為：北部6至15度、中部7至20度、南部8至21度及東部8至20度。

吳德榮說，明白天起至周三逐日回暖，明日、周二各地晴朗穩定，日夜溫差很大；周三(元宵節)南方水氣北上，有帶來大範圍明顯降雨的機率，元宵節活動應有備案。

最新各國模式模擬顯示，吳德榮說，周四鋒面挾南方水氣通過，伴隨大範圍明顯降雨；鋒面後冷空氣雖不強，但北台灣仍明顯轉涼，皆應注意。周五(14日)東北季風影響，北部、東半部偶有局部短暫雨。周六(15日)東北季風減弱，短暫空檔，氣溫升。下周(16)日天氣再變。由於期末天氣系統移動快速、一日一變，需密切觀察最新模式調整。

元宵節 吳德榮 寒流 東北季風 氣溫

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