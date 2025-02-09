屏東縣3鄉上月零新生兒 鄉長嘆兩年10多張紅帖、100多張白帖

屏東縣人口數跌破79萬，今年1月底縣內總人口數78萬8785人，屏東縣33鄉鎮市，今年1月出生人數283人，有3個鄉出生登記零，分別枋山鄉、獅子鄉與麟洛鄉。其中枋山鄉今年1月、去年12月，出生人口登記均為零，枋山鄉長羅金良嘆，上任兩年來，收到約10多張紅帖（喜帖）、100多張白帖，生不如死。

屏東縣枋山鄉是通往墾丁門戶，鄉內狹長，南北長達32公里，鄉內4個村，總面積約17平方公里，人口今年1月底統計4960人。

「收到喜帖會特別開心，上任至今兩年，才收到10多張紅帖、白帖100多張」，枋山鄉長羅金良嘆，他去年提高生育津貼補助，第一胎2萬元，第二胎4萬元，第三胎8萬元，第四胎10萬元，第五胎12萬元，另外也有結婚補助1萬元，少子化，老年人口一直增加。

枋山人口外流，羅金良說，枋山產業主要芒果、洋蔥。有年輕人願意回來顧芒果，又以加祿村年輕人回來較多，傳承產業，但現今面臨缺工，工人難請，恐影響地方產業，要提升地方產業，沒有就業機會，年輕人都跑到外面。

羅金良說，枋山鄉公立幼兒園學生越來越少，今年7月將縮編，鄉立幼兒園學生今年預計畢業10多人，全部約50多名學童。

一樣在恆春半島，枋山鄉旁獅子鄉是山地原住民鄉，今年1月出生人口登記也是零，獅子鄉長朱宏恩說，公所提高生育津貼補助，一胎1萬，兩胎2萬元。也有結婚補助，一方設籍獅子鄉就可領1萬，男女都設籍就可領2萬元。

朱宏恩說，獅子鄉全鄉人口數4895人，8村15部落，鄉內人口大都往中北部發展，鄉內今年加強地方創生產業行銷，透過在地推動觀光培育人才，想辦法讓年輕人有認同感。

緊鄰屏東市都會區的麟洛鄉今年1月出生人口登記0人，麟洛鄉7村，全鄉人口數1萬500人。麟洛鄉長鍾慶平說，公所也有生育津貼，但只是杯水車薪，大家都會比較哪個地區設籍的福利較好，城鄉差距就此拉開了。

屏東縣府民政處指出，新生兒出生依規定60天內登記。枋山鄉今年1月沒有出生通報，麟洛鄉、獅子鄉都有出生通報，麟洛鄉3人，獅子鄉1人，出生通報是指生母是該鄉設籍人口。枋山鄉去年12月出生通報3名，但最後兩個登記在里港鄉、1個登記在屏東市。

屏縣府民政處指出，屏東縣提高生育津貼補助，縣民可以跟公所生育津貼補助同時領取，縣長周春米上任後第一胎補助2萬元，去年宣布，今年起第二胎補助3萬元，今年1月申請第二胎補助93人。