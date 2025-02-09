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田園將蕪…沒新生兒 地方鄉鎮特色產業後繼無人

苗栗縣人口「生不如死」 獅潭高齡化嚴重人口跌破4000

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣人口連續10年遞減 「生不如死」是關鍵原因，示意圖。聯合報資料照
苗栗縣人口連續10年遞減 「生不如死」是關鍵原因，示意圖。聯合報資料照

苗栗縣1月人口統計，全縣人口數比去年12月又少了172人，人口最少的獅潭鄉跌破4萬人，目前僅有3993人，獅潭人口遞減情況已持續多年不變；鄉長劉淑能強調，人口減少影響到縣內產業發展，鄉公所將持續努力鼓勵年輕人返鄉與設籍，另外也要再強化地方觀光產業，行銷獅潭宜居環境。

縣府民政處統計1月縣內人口，獅潭鄉去年12月底有4008人，今年1月少了15人，2024年5、6月都沒有新生兒登記，全鄉去年總計僅有15名新生兒，但今年1月新生兒登記仍掛零。

劉淑能表示，獅潭是全縣高齡化最嚴重的鄉鎮，老年人口逼近30％，受少子化及青壯年出外工作等影響，設籍人口一直遞減，柑橘是鄉內重要的農特產之一，面積有120公頃，但許多年輕一輩不願接手，老一輩年事已高且逐漸凋零，柑橘產業未來發展讓人憂心。

她指出，今年1月鄉內其實有2名新生兒，但都還未辦登記，最近她也持續深入社區宣導，鼓勵大家找親朋好友將戶籍遷回獅潭，另外鄉內這幾年推動辦仙水節、仙草花節等活動，不但吸引眾多遊客人潮，也打開知名度。

頭屋鄉2022年2月人口跌破萬人，僅9987人，2022年底鄉民代表會選舉因全鄉人口不足萬人，席次將從11席減為7席，鄉公所組織編制也將縮減，對地方政治生態造成衝擊，但在地方「努力」下，在同年5月計算基準點時拉回到萬人，避過了所會員額減少的衝擊，但此後人口又回復下降趨勢，今年1月頭屋已減至9617人，離萬人的差距已拉大，2026年下屆選舉恐難脫減額命運。

獅潭人口跌破整數4000人，所會並無減額等困擾，但帳面人口數字持續減少，讓地方仍感無奈。獅潭鄉目前生育補助每胎2萬元，國中小午餐費用多年都由鄉公所買單免費供應，還有其他福利，但仍難擋人口遞減趨勢；劉淑能強調將會持續宣導，營造獅潭觀光發展魅力，盡力降低人口減少的不利影響和趨勢。

苗栗縣各鄉鎮今年1月人口增減情況，全縣18鄉鎮市全數「生不如死」。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣各鄉鎮今年1月人口增減情況，全縣18鄉鎮市全數「生不如死」。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣2024年12月人口統計數據。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣2024年12月人口統計數據。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣獅潭鄉近年連續推出「仙草花節」，吸引遊客人潮。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣獅潭鄉近年連續推出「仙草花節」，吸引遊客人潮。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣2025年1月人口統計數據。圖／苗栗縣政府提供
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新生兒 柑橘

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