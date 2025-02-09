苗栗通霄祭出11萬元生育補助 人口排序打出漂亮「翻身仗」

苗栗縣政府公布去年整年的縣內人口數，已10年持續人口減少，與最高峰2014年56萬7132人相較，到去年底已足足少了3萬4728人，且人口減少仍是「現在進行式」；縣府分析人口減少原因，雖然前三年遷入的人數都高於遷出數，但全縣人口仍逐年遞減，「生不如死」是關鍵因素。

縣府民政處表示，全縣至去年底有53萬2854人，全年遷入的人口數有1萬8993人，比遷出的1萬7382人還多1611人，但去年新生兒僅2348人，死亡數卻高達5680人，相差3000多人，高齡化及少子化現象，都使得縣內人口持續遞減。

苗栗縣各鄉鎮市除了頭份、竹南因科學園區帶動高速發展，新建大樓林立，人口持續增加，其他16個鄉鎮市人口幾乎全是逐月遞減；竹南鎮去年超越9萬人，人口全縣最多的頭份市2013年就超越10萬人，近幾年人口更是大增，國中新生入學面臨教室不足的嚴重困擾。

儘管竹南、頭份帶來人口磁吸效應，但全縣人口數仍補不上減少的人口，近年來各地方政府、鄉鎮市公所紛紛祭出高額生育津貼，但不少鄉鎮首長坦言單靠生育津貼其實也改變不了人口流失的趨勢。

通霄鎮去年4月人口數首度被公館鄉超越，全縣人口排序從「老六變成小七」，但鎮公所去年7月祭出每胎生育補助9萬元，堪稱全台最高，去年7月、8月人口重回老六，但隨後9至11月又被公館鄉趕超，直到去年12月再度重回老六，形成拉鋸，今年1月起縣府提高生育補助到每胎2萬元，通霄新生兒加縣府生育補助，每胎可領11萬元。

通霄鎮長張可欣說，通霄新生兒補助只要父母有一人設籍滿一年即可領取9萬，從去年7月起實施且會持續辦理，另外鎮內國中小學校午餐也都免費供應，希望提高誘因增加在地人口，並減緩少子化問題。