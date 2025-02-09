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因應戰爭…醫學中心新任務 設手術備援團隊

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

因應戰爭、大型災害事件，衛福部推動「國家韌性醫療整備計畫」，執行部分計畫的台灣外科醫學會，昨指出今年起將訓練全台一萬四千多名外科醫師，全台醫學中心將成立「備援手術室團隊」（ＢＯＲＰ），一旦遇到國家級災難事件時，將由衛福部調度團隊，於災害現場執行手術。

外科醫學會昨公布訓練影片，片中外科醫師穿上防彈背心，持步槍參與戰傷救治或趕至大型隧道車禍現場，與救護員合作為患者放置骨針。台灣外科醫學會理事長、國防部軍醫局長蔡建松說，該計畫除了有實體課程，也將透過虛擬實境等方式，幫助外科醫師快速了解如何因應大型災難現場。

衛福部醫事司長劉越萍說，衛福部委託外科醫學會，優先訓練外科系醫師應對急難場景救傷，後續將與各部會研擬各醫學中心手術備援團隊出動時機，並討論如何吸引更多外科醫師投入。

衛福部 醫學中心 醫師

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