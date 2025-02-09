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補助再上調、配專責醫師 台東新生兒連3年成長

聯合報／ 記者尤聰光蔡維斌／連線報導
全國近幾年人口數下降，台東縣新生兒出生數已連續三年正成長，擺脫人口淨流出狀態。圖／台東縣政府提供
全國近幾年人口數下降，台東縣新生兒出生數已連續三年正成長，擺脫人口淨流出狀態。圖／台東縣政府提供

迎戰少子化，雲林縣去年祭出「二年六億萬寶龍」計畫，生一胎可獲六萬補助等多項福利，實施十三個月，成功催生七千名新生兒

台東縣加碼生育津貼加上幼兒專責醫師制度，翻轉頹勢，新生兒出生數已連續三年正成長，擺脫人口淨流出狀態。

雲林縣前年新生兒出生數三二○六人，去年大幅成長為六九二三人，統計至今年一月十二日，雲林縣十三個月來已迎接七千名新生兒，逆襲少子化。

雲林縣社會處長林文志說，過去鼓勵生育，產前父或母設籍雲林縣滿八個月，生育津貼前三胎加碼到三萬元，第四胎十萬元，因應去年龍年及今年小龍年，推出「萬寶龍」催生計畫，生產再加碼三萬，等於一胎可領六萬元，第四胎領十三萬，再加碼送尿布，加設親子館、準公托機構等，去年十月已催生五千人，今年可望達成一萬人目標。

外界質疑，雲林靠高補助「拉人」。林文志說，為補助遷戶籍只占少數，新生兒父母多是外漂工作的年輕人，地緣或血緣都與雲林有關。

台東縣已連續三年新生兒出生數正成長，縣長饒慶鈴說，面臨少子化問題，跨局處盤點資源，育兒補助四萬至五萬元，以及幼兒專責醫師制度、廿四小時兒科專門急診醫師等福利；去年元月起，台東市公所加碼一萬元，讓人口成長開出紅盤。

內政部戶政統計，台東縣去年遷入八七○四人、遷出八四九九人，淨遷入二○五人。縣府表示，面對直轄市磁吸效力，台東縣人口淨遷入三年來首度由負轉正，擺脫人口淨流出狀態。

台東 新生兒 雲林

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